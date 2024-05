Vodafone verkündet Start von zwei neuen GigaTV-Boxen

Die dritte Generation der Vodafone-GigaTV-Box kommt in zwei Varianten – noch in diesem Monat. Die neuen Empfangsgeräte bieten mehrere Neuigkeiten, stampfen aber andere Features wiederum ein.

Die neue GigaTV Home Sound von Deutschlands größtem TV-Anbieter Vodafone soll laut Unternehmensangaben einfacher, lauter und besser als seine Vorgänger sein. Sie vereint eine große Auswahl an TV-Sendern, Streaming-Diensten, Mediatheken und Video-on-Demand-Angeboten.

Die Sound-Version der neuen GigaTV Home. ©Vodafone

Erstmals in Deutschland können Kunden mit ein und derselben TV-Box über Kabel- oder Internet fernsehen.

Zudem steckt in der kompakten TV-Box ein leistungsstarkes Soundsystem mit Dolby Atmos-Klang, das von den Akustik-Experten von Bang & Olufsen soundoptimiert wurde. Dolby Vision wird hingegen nicht unterstützt. Bei der GigaTV Home Sound sind auf kleinstem Raum drei Lautsprecher und ein Subwoofer eingebaut. Dank Bluetooth-Technologie und Chromecast-Unterstützung lässt sich über die TV-Soundbox auch Musik von Spotify und Co. vom Smartphone abspielen.

UHD-HDR-Support ist ebenfalls on Board. HbbTV wird nicht unterstützt. Aufnahmen speichert Vodafone erstmals in der Cloud – eine Festplatte ist in der Entertainment-Zentrale nicht mehr verbaut. Bis zu 200 Stunden Aufnahmen lassen sich im Netz speichern.

Vodafone bringt GigaTV Home auch ohne Sound

Das neue GigaTV gibt es in zwei Varianten. Beide lassen sich in Abhängigkeit von der Infrastruktur vor Ort entweder an einem Vodafone Kabelanschluss oder über einen beliebigen Internetanschluss verwenden. Das Standard-Modell ist die GigaTV Home, die die gleichen Features wie die Sound-Version bietet, bis auf die Lautsprecher. Die android-basierten Boxen können via Google-Sprachassistent auch ohne Fernbedienung gesteuert werden und bieten zudem selbstverständlich über den Play Store auch Zugang zu Android-Apps wie Netflix, DAZN, Disney+, RTL+, Prime Video und viele weitere.

Vermarktungsbeginn für das neue GigaTV-Angebot von Vodafone ist der 28. Mai. Auch Bestandskunden können wechseln.