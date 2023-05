„Wer stiehlt Joko die Show?“: Das sind die Stars der nächsten Staffel

Anzeige

Bei der erfolgreichen ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ wird ein prominentes Trio um Matthias Schweighöfer in der neuen Staffel gegen Joko Winterscheidt antreten.

Winterscheidt gab sich zu Beginn der Aufzeichnung am Donnerstag kämpferisch: Die drei Promis seien für ihn „wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss.“ Die anderen beiden Kandidaten sind Kabarettistin Hazel Brugger sowie Schauspieler Florian David Fitz.

Die sechste Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ soll in diesem Herbst laufen. Das Konzept des quotenstarken Formats ist genial einfach: Im Finale tritt der Titelverteidiger – zu Beginn jeder Staffel ist das Winterscheidt – gegen die stärkste Konkurrenz an. Wer gewinnt, darf „Wer stiehlt mir die Show?“ in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft daher regelmäßig als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen.

Außer den drei Stargästen tritt jedes Mal auch ein normaler Zuschauer am Ratepult an. Das Format gewann unter anderem den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Henne. Die Showidee wurde zudem bereits in die Niederlande und nach Großbritannien verkauft.

Bildquelle: df-wsmds: ProSieben