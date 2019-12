Gay-Datingshow „Prince Charming“ kommt ins Free-TV

Deutschlands erste Gay-Dating-Show „Prince Charming“ unterhielt in den vergangenen Wochen die TV Now-User. Bald kann das TV Now-Reality-Original, das bereits um eine zweite Staffel verlängert wurde, auch im Free-TV geschaut werden: Im Frühjahr 2020 zeigt Vox, wie Prince Charming Nicolas Puschmann unter 20 Singlemännern in Griechenland seinen Mr. Right sucht.

Bei wem der verbliebenen zwei Männer Amor zugeschlagen hat und wer den Puls von „Prince Charming“ so hochschlagen lässt, dass es für den Start in ein gemeinsames Leben reicht, ist seit heute bei TvNow in der Finalfolge zu sehen.

„Von allen Entscheidungen, die ich hier bei ‚Prince Charming‘ treffen musste, ist das die allerschwerste überhaupt – weil ich einer Person das Herz brechen werde. Ich höre heute Abend nur auf mein Herz. Würde ich auf meinen Verstand hören, könnte ich keine Entscheidung treffen“, so Nicolas Puschmann zum emotionalen Finale. Auch die Wiedersehens-Folge, moderiert von Angela Finger-Erben, ist ab sofort online bei TV Now verfügbar.

Heute Abend findet ab 19 Uhr darüber hinaus ein Public-Viewing zum Finale im Bahnhof Pauli in Hamburg statt. Mit dabei sind Prince Charming Nicolas Puschmann, sein möglicher Mr. Right sowie zahlreiche Kandidaten.