„Germany’s Next Topmodel“: Alles neu zur 16. Staffel

2021 erstrahlt Heidi Klums Model-Castingshow in neuem Look.

„Germany’s Next Topmodel“ verabschiedet sich von dem Model in seinem Logo, also von der stilisierten Frauenfigur vor dem „m“. Auch sonst wurde das Logo generalüberholt: in Serifenschrift, kompakter – dadurch soll das Logo moderner und internationaler wirken, verkündet ProSieben.

Das neue Logo ist Teil des neues Designs von „GNTM“, das ab der 16. Staffel im Frühjahr 2021 umgesetzt wird. Der komplette Look soll sich sowohl im Fernsehen als auch online ändern. Von neuen Farbwelten, Typografie und Bildsprache ist die Rede.

Kurz vor Beginn der 16. Staffel wird das neue Design auf Kanälen wie gntm.de und allen Social-Media-Profilen der Castingshow an den Start gehen.