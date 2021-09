„Gernsehabende“: Heimatkanal feiert 25. Senderjubiläum

Anzeige

Im Oktober zeigt der Heimatkanal an fünf „Gernsehabenden“ jeweils gebündelt Familienserien, Musikfilme und Heimatdramen. Auch eine Roy Black-Themennacht ist im Programm.

Jeden Samstag im Monat Oktober ist auf dem Heimatkanal „Gernsehabend“. Die Ausgaben 14 bis 18 der thematisch gebündelten Themenabende beginnen jeweils um 20.15 Uhr und dauern bis in den frühen Sonntag morgen. Diesen Monat mit dabei sind ein Block zur Familienserie „Hallo Robbie!“, einer zu „Königlich Bayerisches Amtsgericht“ und ein weiterer zum „Forsthaus Falkenau“.

Der 9. Oktober bietet dabei ein Highlight für Fans von Roy Black: nach dem Start mit der Dokumentation „Roy Black – Ein Porträt“ sendet der Heimatkanal drei heitere Musikfilme mit dem Schlagersänger und vier ausgewählte Folgen von „Ein Schloss am Wörthersee“. Am 30. Oktober zeigt der Heimatkanal dann am 18. Gernsehabend die ganze Nacht Heimatdramen, darunter „Die Geierwally“, „Via Mala“ und „Die weiße Hölle von Piz Palü“

Der Heimatkanal ist ein digitaler Pay-TV-Sender, der von der Mainstream Media AG betrieben wird, ist in Deutschland via Kabel und Satellit über Sky, M7 und EntertainTV zu empfangen, in Österreich über Sky und UPC Austria. In der Schweiz steht der Sender über blue, swisscom und upc zur Verfügung. Auch über Prime Video Channels, TV.de und Zattoo wird der Kanal angeboten.