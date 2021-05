Giro d’Italia: Alle Etappen live bei Eurosport

Anzeige

An diesem Wochenende startet mit dem Giro d’Italia die erste große Rundfahrt des Tourkalenders. Eurosport überträgt alle 21 Etappen live im Free-TV.

Nachdem der Giro im letzten Jahr auf den Herbst verschoben wurde, wird es dieses Jahr wieder im Frühling losgehen. Am Samstag, den 8. Mai, startet der Tross in Turin die Jagd nach dem Maglia Rosa, das der Führende der Gesamtwertung trägt. Mit dabei ist dieses Mal auch Emanuel Buchmann, der nach seinem vierten Platz bei der Tour de France 2019 als deutsche Rundfahrthoffnung gilt. Eurosport zeigt den Start des Giro d’Italia um 13.50 Uhr und alle weiteren Renntage auf Eurosport 1 live im Free-TV. Zusätzlich kann man die Rennen werbefrei bei Eurosport mit Joyn Plus sowie über das Global Cycling Network (GCN) via GCN+ und die GCN-App sehen.

Kommentieren werden die Rennen Karsten Migels und die Experten und Ex-Radprofis Jens Voigt und Rolf Aldag, die beide den schon beim Giro d’Italia mitfuhren. Birgit Hasselbusch begleitet das Trio aus dem Studio. Zusätzlich zu den Rennübertragungen bieten Eurosport und GCN auf eurosport.de digitale Highlights zu den Etappen an – inklusive Streckenplänen und -profilen und Hintergrundberichten sowie Höhepunkte der Etappen als Videobeiträge. Ergänzt wird die Berichterstattung durch Podcasts und Dokumentationen rund um das Thema Radsport und seine Protagonisten.

Die TV-Zeiten des Giro d’Italia bei Eurosport 1 (Stand: 3. Mai 2021)