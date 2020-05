„GNTM“-Finale jetzt live: Heidi Klum kürt Siegerin aus L.A.

Wegen der Corona-Krise sendet Prosieben das Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2020 erstmals live aus zwei Weltstädten.

Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ läuft dieses Jahr etwas anders ab. Da Heidi Klum nicht nach Berlin reisen kann, wird Prosieben die finale Show zum ersten Mal live aus Berlin und Los Angeles senden.

Das ist die letzte Chance der Finalistinnen, Heidi Klum und ihre Gäste bei herausfordernden Challenges von sich zu überzeugen. Dazu gehört auch ein Walk in den Kreationen des Designers Philipp Plein. Am Ende wird Heidi Klum live aus Los Angeles die Siegerin in Berlin küren. Wer wird „Germany’s next Topmodel“ 2020 und erscheint auf dem Cover der deutschen Harper’s Bazaar?

Das Live-Finale von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ läuft jetzt live auf ProSieben und auf Joyn.