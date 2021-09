Golf: Ryder Cup diese Woche live und exklusiv auf Sky

Anzeige

Golf-Fans sehen dieser Tage auf Sky Sport 2 neben der Live-Übertragung des kompletten Turniers auch Höhepunkte vergangener Jahre sowie zahlreiche Magazine.

Zum mittlerweile 43. Mal findet in dieser Woche mit dem Ryder Cup einer der wohl prestigeträchtigsten Wettbewerbe in der Sportwelt statt. Das alle zwei Jahre ausgetragene Golf-Highlight und Duell zwischen den besten Golfern der USA und denen Europas war letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen und wird dieses Jahr nachgeholt. Austragungsort ist Sheboygan in Wisconsin (USA).

Anlässlich des Golf-Highlights des Jahres zeigt Sky auf dem Sender Sky Sport 2 von Donnerstag bis Montag Golfsport nonstop. Im Mittelpunkt der Übertragung steht das diesjährige Turnier, das Sky von Freitag bis Sonntag dann insgesamt mehr als 28 Stunden live und exklusiv überträgt. Darüber hinaus zeigt Sky die „Opening Ceremony“ am Donnerstag live. Die Kommentatoren Irek Myskow, Gregor Biernath und Adrian Grosser führen durch das Geschehen auf dem Golfplatz Whistling Straits.

Das Europäische Team reist dabei als Titelverteidiger von 2018 nach Wisconsin. Angeführt werden Team USA und Team Europa von ihren Kapitänen Steve Stricker und Padraig Harrington. Neben den Live-Übertragungen können die Golf-Fans über die Featured Groups sich auf Sky Sport 2 auch Highlights vergangener Jahre und Magazine im Originalkommentar anschauen. Wiederholungen des diesjährigen Turniers komplettieren das Rundum-Ryder-Cup-Angebot bei Sky.

