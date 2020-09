Golf: US Open ab heute live auf Sky

Anzeige

Nach Tennis kommt Golf: Während die Jäger des gelben Filzballs just ihre US Open über die Bühne gebracht haben, stehen die Schläger des Golfballs bereit zum Abschlag.

Heute starten die US Open im Golf und Sky ist live dabei: Die 120. Ausgabe der US Open ist das erste Major der neuen Saison. Das Turnier wird im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck im Bundesstaat New York ausgetragen.

Gary Woodland geht dabei als Titelverteidiger an den Start. Aber auch andere Superstars wie Tiger Woods, Lee Westwood, Jason Day, Rickie Fowler, Sergio Garcia oder aus deutscher Sicht Martin Kaymer und Stephan Jäger werden am Abschlag stehen. Die um 18 Uhr beginnenden Übertragungen sind via Sky Ticket und auf Sky Sport 2 zu sehen.

Sky überträgt an allen vier Tagen live.

