„Gomorrha“: Finale des Mafia-Epos kommt bald zu Sky

Im Dezember starten bei Sky die finale Staffel der Mafiaserie „Gomorrha“ sowie der Überbrückungsfilm „The Immortal – Der Unsterbliche“.

Der Zusammenstoß zwischen den Levantes und Patrizia hinterließ in „Gomorrha“ Neapel in Trümmern und zwang Genny dazu, seinen Traum von Normalität aufzugeben und wieder in Aktion zu treten. Nun aber ist ihm die Polizei auf den Fersen und zwingt Genny sich in einem Bunker zu verschanzen, allein ohne Azzurra und seinem kleinen Sohn Pietro. Sein einziger Verbündeter ist nun ‚O Maestrale, der mysteriöse Verbrecherboss aus Ponticelli, einem östlichen Stadtteil von Neapel. Ein Krieg steht bevor, und die Feinde sind hartnäckig. Doch Genny steht kurz davor, eine sensationelle Entdeckung zu machen: Ciro Di Marzio ist am Leben, in Lettland. Und für Genny wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.

Die zehn neuen Episoden der Mafiaserie wurden zwischen Neapel, Rom und Riga gedreht. Als Head-Autoren fungierten Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli, die auch das Serientreatment mit Roberto Saviano verfassten. Valerio Cilio und Gianluca Leoncini vervollständigen das Autorenteam. Die ersten fünf Episoden und die neunte Episode inszenierte Marco D’Amore, der bereits bei zwei Episoden der vierten Staffel sowie bei dem Kinofilm „The Immortal“ Regie führte. „The Immortal“ dient als erzählerische Brücke zwischen den Staffeln vier und fünf und wird ebenfalls im Winter bei Sky zu sehen sein. Die Episoden sechs, sieben, acht und zehn inszenierte Claudio Cupellini, der seit Beginn der Serie am Ruder ist. Beide Regisseure sind auch für die künstlerische Leitung der Staffel verantwortlich.

Ab 30. Dezember 2021 läuft die finale Staffel immer donnerstags um 21.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie über den Streamingdienst Sky Ticket und Sky Q auf Abruf. Alle vorherigen Staffeln sind auf Sky Ticket sowie Sky Q abrufbar.

„The Immortal“

„L’Immortale – Der Unsterbliche“ knüpft an das Ende der vierten Staffel von „Gomorrha“ an, als Ciro (Marco D’Amore) von Genny Savastano (Salvatore Esposito) erschossen wurde und im Meer versinkt. Währenddessen zieht sein ganzes Leben vor seinen Augen vorbei: wie er als Baby ein Erdbeben überlebt hatte, das seine ganze Familie ausgelöscht hat, wie er , zehn Jahre später – zu einem Jungen herangewachsen ist und gelernt hat, allein in den Straßen Neapels zu überleben und wie er, unterrichtet von der kriminellen Unterwelt zu dem wurde, der er heute ist: Ciro die Mario, der Unsterbliche.

Am 23. Dezember 2021 um 21.15 Uhr kann man den Brückenfilm zur Serie auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sehen.

Quelle: Sky Deutschland

