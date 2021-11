„Dune“: Sky gibt Termin für TV-Premiere bekannt

Anzeige

Bereits vor einigen Wochen versprach Pay-TV-Anbieter Sky seinen Kunden die exklusive TV-Premiere von „Dune“, auch in UHD. Zudem kommt der Blockbuster bei Sky Ticket ohne Zusatzkosten in die Streaming-Auswahl.

„Dune“ erzählt die packende Geschichte des brillanten jungen Helden Paul Atreides, dem das Schicksal eine tragische Heldenrolle vorherbestimmt hat. Eine politische Intrige verschlägt die Adelsfamilie des Protagonisten auf den Wüstenplaneten Arrakis – auch bekannt als Dune. Nur auf dieser Welt existiert der wertvoller Rohstoff Spice, der es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges geistiges Potenzial auszuschöpfen. Die seltene Substanz ist nur in der tiefsten Wüste zu finden, wo gigantische Sandwürmer ihre Bahnen ziehen und das von profitgierigen Rohstoffschürfern als Bedrohung angesehene einheimische Volk der Fremen lebt.

Während die Familie Atreides samt ihrer Anhängerschaft in der lebensfeindlichen Umgebung des Planeten „Dune“ einfinden will, kommt es zur Katastrophe: Ein erbitterter Krieg auf dem Wüstenplaneten entbrennt – und der junge Paul muss seine Ängste überwinden, um zu überleben.

Unser Urteil zum Film? Hier geht es zur Kritik zu „Dune“ von DF-Kinoredakteur Janick Nolting

„Dune“ im Dezember bei Sky Ticket und Sky Q

Das bildgewaltige Sci-Fi-Epos „Dune“ von Denis Villeneuve wird bereits am 26. Dezember bei Sky seine exklusive TV-Premiere feiern. Der von Fans und Kritik gefeierte Film mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa und vielen weiteren top Stars läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q auch in UHD und Dolby Atmos in Deutsch und Englisch jederzeit abgerufen sowie mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Bereits seit einigen Wochen gibt es den Film online zu kaufen, auch ein Leih-Streaming ist möglich. Diese Angebote sind allerdings kostspielig: Wer „Dune“ bei Amazon oder anderen Anbietern digital erwerben will, muss dafür über 20 Euro locker machen.

Die DVD- und Blu-ray-Fassung des Blockbusters erscheint noch vor der TV- und aufpreisfreien Streaming-Premiere, ebenfalls im Dezember.

