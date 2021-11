„Dune“ digital leihen und kaufen: Die Angebote im Überblick

Anzeige

Der Kino-Knaller „Dune“ ist in Deutschland mittlerweile als digitaler Download erhältlich. Bei Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, Rakuten TV oder über YouTube gibt es in den Film zum Leihen oder Kaufen, in HD- oder UHD-Qualität. Die Angebote hier in der kompakten Übersicht.

Denise Villeneuves „Dune“-Verfilmung ist ein Film, der das Publikum auf nahezu allen Sinnesebenen mitreißt – und das trotz der streckenweisen Langsamkeit seiner Handlung. Viele Kinogänger haben nach dem Erstbesuch nur wenig später am Ticketschalter die gleiche Bestellung getätigt: Schließlich ist der Film, ähnlich einer Achterbahnfahrt, in erster Linie ein sinnliches Erlebnis und schreit nach Wiederholung.

Nun gibt es den ersten Teil des neuverfilmten SciFi-Klassikers von Frank Herbert auch bei vielen Anbietern digital zu Leihen und zu Kaufen. Verfechter der Hard Copy müssen indes noch bis zum 23. Dezember warten, bis die Blu ray auf den Markt kommt.

Keine Kauf-Option bei Sky

Auffällig ist, dass von Amazon bis Rakuten TV der Preis für Leih- und Kaufversion des digitalen „Dune“ der Preis gleich ist. Nur haben eben nicht alle Anbieter sämtliche Optionen in der Auslage – deshalb hat DIGITAL FERNSEHEN die bekanntesten Anbieter und deren Leih- und Kaufoptionen hier zusammengefasst. Dass es den Film im Sky Store nicht zum Kauf gibt, könnte daran liegen, dass der Pay-TV-Anbieter „Dune“ als deutsche Streaming-Premiere bei Sky und Sky Ticket angekündigt hat. Dafür ist es mittlerweile zu spät. Allerdings könnte das Angebot von Sky Ticket durchaus das erste Abonnement in Deutschland werden, das den Film ohne Aufpreis in sein Portofolio einreiht. Im US-Heimatmarkt ist „Dune“ bereits parallel zum Kinostart bei Warner-Streamingdienst HBO Max gestartet. Letzterer ist allerdings in Deutschland nicht verfügbar. So landen die Kino-Blockbuster hierzulande regelmäßig im Programm von Lizenznehmer Sky.

„Dune“: Leih- und Kauf-Optionen in der Übersicht

UHD-Qualität nicht teurer als HD

Bei Netflix oder Sky gibt es UHD-Programm nur gegen Aufpreis. Wer allerdings aufgrund solcher Erfahrungen die HD-Fassung von „Dune“ buchen will und aus Kostengründen auf die UHD-Version verzichten will, ist allerdings auf dem Holzweg: Bei Amazon Prime Video kostet die Leihe des Blockbusters von Denis Villeneuve in HD- oder UHD-Qualität exakt gleich viel. Ebenso verhält es sich beim Kauf – der ist ebenfalls in HD- und UHD-Fassung gleich ausgepreist. Und im übrigen nicht signifikant teurer. Wer den Film also schon im Kino mochte, sollte vielleicht eher die Kauf-Option für ein paar Euro mehr ergreifen. Wer sich auf dem heimischen Bildschirm zum ersten Mal von der Neuverfilmung des SciFi-Klassikers überzeugen will, leiht vielleicht preisbewusst erstmal nur aus.

Als einziger Anbieter im Feld offeriert Rakuten TV neben den vorhandenen HD- und UHD-Versionen „Dune“ auch in einer SD-Fassung. Allerdings zum gleichen Preis wie HD und UHD.

Wie lange kann man digital geliehen Filme anschauen?

Sowohl im Sky Store als auch bei Amazon Prime Video haben Kunden ab dem Abschluss des Leihgeschäfts 30 Tage Zeit, den geliehenen Titel zu starten. Ist dies einmal geschehen, gewähren die Anbieter den 48 Stunden, um den Film mit allen erdenklichen Ess-, Toiletten- und Schlafpausen auch bis zum Ende anschauen zu können.

