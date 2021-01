Gottschalk moderiert nächste Woche bei ProSieben

Anzeige

Thomas Gottschalk hat gestern Abend die neue Show von Joko Winterscheidt gewonnen und darf deshalb kommende Woche selbst als Moderator auftreten.

Damit ist das TV-Urgestein der erste Kandidat überhaupt, der Winterscheidt in seiner Show „Wer stiehlt mir die Show?“ selbige stiehlt. Das Konzept der Sendung besteht darin, dass sich einige prominente Kandidaten den Quizfragen von Moderator Joko Winterscheidt stellen. Der Gewinner darf dann jeweils in der nächsten Show das Zepter in die Hand nehmen, wie nun nach dem Sieg von Gottschalk erstmals geschehen soll.

So wird Quizmaster Joko in der kommenden Sendung neben Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Wildcard-Gewinnerin Lily selbst als Kandidat antreten, um seine Show zurückzuerobern. Währenddessen wird Thomas Gottschalk die Sendung moderieren.

Die neue Ausgabe „Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?“ läuft am 26. Januar um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.