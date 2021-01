Stiehlt Palina Rojinski heute Joko Winterscheidt die Show?

Anzeige

Kurz vor dem Start der neuen ProSieben-Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt geben sich seine Herausforderer Thomas Gottschalk, Elyas M’Barek und Palina Rojinski siegessicher.

Zum ersten mal muss Joko Winterscheidt heute bei ProSieben so richtig zittern – und seine Herausforderer für die Premieren-Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ meinen es ernst: „Ich habe die letzten Wochen extra mit meinem Handy unterm Bettkissen geschlafen, damit ich alles lerne, was im Internet steht“, wird Schauspieler Elyas M’Barek (38, „Fack Ju Göhte“) in einer Mitteilung zitiert.

Gottschalk, M’Barek und Rojinski gegen Joko

In „Wer stiehlt mir die Show?“ treten M’Barek, Entertainer Thomas Gottschalk (70, „Wetten, dass..?“), Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (35, „Nightlife“) und jeweils ein Zuschauerkandidat gegen Winterscheidt an. Der Gewinner wird laut ProSieben zum Quizmaster und darf die nächste Folge moderieren.

„Ich werde ihm die Show stehlen und er wird es nicht mal merken“, kündigte Rojinski an. Insgesamt fünf Folgen laufen ab dem heutigen Dienstag wöchentlich um 20.15 Uhr auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn. Jetzt helfe nur noch Beten, sagte Winterscheidt.