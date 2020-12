Anzeige

„Unsere Väter: Die größten Showmaster Deutschlands“ vereint lebende Legenden des deutschen Fernsehen wie Thomas Gottschalk und Frank Elstner und die Nachkommen der TV-Größen von einst bei einer Premiere der besonderen Art:

Die bekanntesten Showmaster der Samstagabend-Fernsehunterhaltung sind am ersten Weihnachtsfeiertag ganz privat in der Rückblende zu erleben. Mit dabei sind die Töchter und Söhne von Rudi Carrell, Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld, Wim Thoelke, Harald Juhnke, Dieter Thomas Heck, Kurt Felix, Hans Rosenthal und Heinz Quermann sowie die Enkelin von Peter Alexander. In der SWR/NDR Koproduktion kommen die erwachsenen Kinder dieser TV-Stars zusammen, um von ihrem damaligen Alltag zu erzählen.

Elstner, Gottschalk, Engelke und die Kinder der großen Showmaster

Rudi Carrel, wie in TV-Deutschland kannte und liebte, Bildrechte: SWR/MDR/Winkler

Daneben lassen Thomas Gottschalk und Frank Elstner die Samstagabend-Hits von „Dalli Dalli“ bis zur „Peter Alexander Show“ wieder aufleben. Sprecherin des Off-Textes ist Anke Engelke. Als junges Mädchen begegnete sie einigen der TV-Größen sowohl im Rahmen von Fernsehauftritten als auch in Interviewsituationen. Zu sehen ist die Sendung im SWR Fernsehen am heutigen 1. Weihnachtsfeiertag, um 20.15 Uhr.

Nach Ausstrahlung ist die Show auch in der ARD Mediathek abrufbar.