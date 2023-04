„Grey’s Anatomy“ Staffel 19 startet auf ungewohntem Sendeplatz

Anzeige

Die sage und schreibe 19. Staffel von „Grey’s Anatomy“ gibt auf ProSieben ihre Free-TV-Premiere auf zunächst unüblichem Sendeplatz. Auch Joyn stellt die neuen Folgen im Stream bereit.

„Grey’s Anatomy“ ist nach „General Hospital“ wohl die langlebigste US-Arzt-Serie. Auf ProSieben feiert die 19. Staffel ihre deutsche Free-TV-Premiere. Die erste Episode namens „Die Neuen“ zeigt der Privatsender heute, am 24. April, erst um 21.10 Uhr. Grund dafür ist der gemeinsame Staffelstart mit der Schwesterserie „Seattle Firefighters“, der zum Auftakt der Prime-Time-Vortritt gewährt wird. Schon 2022 wurde so vorgegangen. Damals jedoch mit einem Crossover beider Serien, das ist diesmal jedoch nicht der Fall. Die weiteren Folgen „Grey’s Anatomy“ erhalten dann in den kommenden Wochen dann wieder ihren gewohnten Sendeplatz um 20.15 Uhr als Teil des ProSieben-Serienmontags.

„Grey’s Anatomy“ Staffel 19 bei Joyn

Auf dem kostenlosen Streaming-Dienst Joyn ist die erste Episode der 19. Staffel bereits seit dem 17. April als Preview abrufbar. Alle künftigen Folgen werden dann parallel zum Rhythmus der linearen TV-Ausstrahlung auf Joyn online gestellt. Alternativ kann „Grey’s Anatomy“ auch über den ProSieben-Live-Stream auf Joyn verfolgt werden.

Abschied für Hautpdarstellerin Ellen Pompeo

Die 19. Staffel bedeutet für die Serie eine entscheidende Kehrtwende. Die alte Garde um Hautpdarstellerin Ellen Pompeo tritt zurück und überlässt einer jungen Generation an Ärzten das Ruder. So wird die langjährige Hauptfigur Dr. Meredith Grey nur in acht der zwanzig Folgen von Staffel 19 zu sehen sein. Eine 20. Staffel wurde zudem bereits angekündigt. In Deutschland wird uns diese wohl erst im Frühjahr 2024 erreichen. Ellen Pompeo wird dann nicht mehr Teil der Serie sein, hat aber durchblicken lassen, dass wohl mit einem Besuch ihrerseits in der „Grey’s Anatomy“-Welt weiterhin zu rechnen ist.

Der ProSieben-Serienmontag im Überblick:

24. April:

20.15 Uhr: Start der sechsten Staffel „Seattle Firefighters“

21.10 Uhr: Start der 19. Staffel „Grey’s Anatomy“

22.10 Uhr: Neue Folge „Seattle Firefighters“

1. Mai:

20.15 Uhr: Neue Folge der 19. Staffel „Grey’s Anatomy“

21.10 Uhr: Neue Folge der sechsten Staffel „Seattle Firefighters“

