Großes Radsport-Wochenende bei Eurosport 1

Eurosport startet dieses Wochenende mit zwei besonderen Radsport-Tagen in den Mai: Dem „Sagan-Samstag“ und dem „Cancellara-Sonntag“ inklusive einer Doku über das deutsche Team Bora-hansgrohe.

Eurosport widmet das erste Mai-Wochenende allen Radsportfans und insbesondere zwei außergewöhnlichen Stars des Sports: Peter Sagan und Fabian Cancellara. Die beiden spezielle Thementage, der „Sagan Samstag“ und der „Cancellara Sonntag“, zeigen die größten Erfolge und spannendsten Rennen der beiden Topfahrer aus den letzten Jahren.

Zudem können sich Fans auf die neue, exklusive Dokumentation „Band of Brothers“ rund um das deutsche Radsportteam Bora-hansgrohe am 2. Mai bei Eurosport 1 im Free-TV sowie auf Abruf im Eurosport Player freuen – hier schon mal ein Trailer als Vorgeschmack. Am („Cancellara“-)Sonntag zeigt Eurosport außerdem auch noch die besten Momente und Szenen von den Radrennen Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt aus den Jahren 2015-2019.

Samstags-Sendezeiten bei Eurosport 1:

14 – 15.30 Uhr: Flandern-Rundfahrt 2016

15.30 – 17 Uhr: UCI Straßenweltmeisterschaft 2017

17 – 18.30 Uhr: Paris-Roubaix 2018

18.30 – 19 Uhr: Band of Brothers

Sonntags-Sendezeiten bei Eurosport 1:

14 – 14:30 Uhr: An diesem Tag: Paris-Roubaix 2006

14.30 – 15.30 Uhr: Best of: Paris-Roubaix 2015-2019

15.30 – 16 Uhr: An diesem Tag: Milan – San Remo 2008

16 – 16.30 Uhr: An diesem Tag: E3 Harelbeke 2013

16.30 – 17 Uhr: An diesem Tag: Flandern-Rundfahrt 2014

17 – 18 Uhr: Best of: Flandern-Rundfahrt 2015-2019

18 – 18.30 Uhr: An diesem Tag: Strade Bianche 2016