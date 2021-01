Großes Wintersport-Wochenende im ZDF

Anzeige

Biathlon-Weltcup in Antholz, Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und viele weitere Wintersport-Events warten auf die Zuschauer im ZDF. Alle Termine bis Sonntag gibt es hier im Überblick.

Bis zum 24. Januar erwartet die Zuschauer bei „ZDF SPORTextra“ das volle Wintersportprogramm – live und in Zusammenfassungen. Nachdem am Donnerstag bereits das Einzelrennen der Frauen beim Biathlon-Weltcup in Antholz über die Bühne ging, geht es direkt heute weiter in der italienischen Hochburg des Biathlon. Denn noch bis einschließlich Sonntag, 24. Januar, laufen die Rennen dann im ZDF. Dazu gehören das Einzelrennen der Männer, die Massenstartrennen sowie beide Staffeln.

Außerdem werden die Rennen erstmals von Anja Fröhlich (Frauen) und Martin Schneider (Männer) zusammen mit Herbert Fritzenwenger kommentiert. Zudem steht für Moderation und Analyse wie immer Alexander Ruda bereit, der erneut auf die Fachkompetenz von Sven Fischer und Laura Dahlmeier zugreifen kann.

Neben Biathlon überträgt das ZDF außerdem weitere Events des Wintersportwochenendes: Dazu zählen die legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel und der Ski-alpin-Weltcup in Crans-Montana. Skispringen, Nordische Kombination und Langlauf in Lahti gehören auch dazu. Sowie die Rodel- und Bob-Wettbewerbe in Innsbruck und am Königssee. Dazu kommt eine Zusammenfassung des Freitagsspiels der Deutschen Eishockey Liga zwischen Straubing Tigers und Adler Mannheim.

ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:

Freitag, 22. Januar

11.15 Uhr bis 15 Uhr „ZDF SPORTextra“: Ski alpin Abfahrt Männer, Kitzbühel/Österreich und Abfahrt Frauen, Crans-Montana/Schweiz; Skeleton Frauen, Königssee; Biathlon Antholz/Italien: Einzel Männer

Im Livestream auf zdfsport.de kann man ab 10 Uhr die Ski alpin Abfahrt der Frauen verfolgen. Dort läuft dann auch ab 18 Uhr die Skispringen Qualifikation in Lahti/Finnland.

Samstag, 23. Januar

9.50 Uhr bis 18.05 Uhr: „ZDF SPORTextra“: Ski alpin Abfahrt Frauen, Crans-Montana/Schweiz, Abfahrt Männer, Kitzbühel/Österreich; Rodel-Weltcup, Innsbruck/Österreich; Nordische Kombination, Lahti/Finnland; Biathlon Massenstart Frauen und Staffel Männer, Antholz/Italien; Bob-Weltcup, Königssee; Skispringen Männer, Lahti/Finnland und Frauen, Ljubno/Slowenien; Langlauf, Lahti/Finnland; Eishockey DEL: Straubing Tigers gegen Adler Mannheim

Sonntag, 24. Januar

10.15 Uhr bis 17 Uhr: „ZDF SPORTextra“: Nordische Kombination, Lahti/Finnland; Ski alpin Super G Männer, Kitzbühel/Österreich, Super G Frauen Crans Montana/Schweiz; Rodel-Weltcup, Innsbruck/Österreich; Bob-Weltcup, Königssee; Biathlon Massenstart Männer und Staffel Frauen, Antholz/Italien; Skispringen Männer, Lahti/Finnland und Frauen, Ljubno/Slowenien; Langlauf, Lahti/Finnland; Shorttrack-EM Danzig/Polen; Langlauf Lahti/Finnland