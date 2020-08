„Großstadtrevier“ bekommt einen Film

Anzeige

Fast 35 Jahre läuft bereits das „Großstadtrevier“ im Ersten. Jetzt soll das Krimiformat in Spielfilmlänge auf Sendung gehen.

Der Arbeitstitel des geplanten Films von Regisseur Félix Koch lautet „St. Pauli, 6 Uhr 07“. Noch bis zum 21. September finden in Hamburg die Dreharbeiten statt. Der Cast versammelt dabei alte Bekannte aus der Serie. So sind etwa Saskia Fischer, Maria Ketikidou, Peter Fieseler oder auch Wanda Perdelwitz vor der Kamera zu sehen. Das Drehbuch stammt von Serien-Autor Norbert Eberlein.

Die Uhrzeit im Filmtitel bezieht sich auf die Uhrzeit, zu der Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) in einen Streit in der U-Bahn verwickelt wird. Sie geht dazwischen und wird brutal zusammengeschlagen, während alle anderen nur zuschauen. Die Suche nach den Tätern kann beginnen. Und dann taucht auch noch ein Toter am Elbstrand auf.

Ein genauer Sendetermin für den etwa 90 Minuten langen Film ist noch nicht bekannt. Wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilt, soll der Film aber voraussichtlich im kommenden Jahr auf dem Sendeplatz „DonnerstagsKrimi im Ersten“ laufen.