„Hammer Herbst“ auf Sky Sport: Ab morgen täglich Weltklasse-Live-Sport

Anzeige

Im Oktober und November bietet Sky täglich Live-Sport der Spitzenklasse von Fußball über Handball sowie Formel 1 bis hin zu Tennis und Golf

Erste oder zweite Bundesliga, Champions oder Premier League, die Formel 1, die Handball-Bundesliga, die ATP Finals im Tennis oder Golf von dfer PGA Tour: von Oktober bis November überträgt Sky jeden Tag große Sport-Momente live.

Vom morgigen Samstag an bis zum 9. November gibt es für den geneigten Fußballfan auf Spitzenspiele in Serie. Über drei direkt aufeinander folgende englische Wochen zeigt Sky an 21 von 24 Tagen exklusiven Live-Fußball. An jeweils vier Spieltagen in Deutschland und England sowie drei Spieltagen der UEFA Champions League stehen unter anderem die Partien FC Everton – FC Liverpool (17. Oktober), Bayern München – Atlético Madrid (21. Oktober), das ewigjunge Ruhrpott-Derby Borussia Dortmund – FC Schalke (24. Oktober) oder Borussia Mönchengladbach – Real Madrid (27. Oktober) auf dem Programm.

Mit Hamburger SV – FC St. Pauli folgt am 30. Oktober ein weiteres Derby aus der zweiten Bundesliga. Der Bundesliga-Kracher schlechthin Borussia Dortmund – Bayern München steigt am 7. November und auch in England steigt quasi zeitgleich ein Gipfeltreffen, wenn Manchester City am Premier-League-Spieltag vom 6.-9. Novmeber gegen Meister FC Liverpool spielt.

Eine Übersicht über alle Programm-Highlights im Hammer Herbst ist unter sky.de/herbst abrufbar.