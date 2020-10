HBO-Serie „Room 104“: Finale Staffel ab heute bei Sky

Anzeige

Die Anthologieserie von den Duplass-Brüdern geht in die finale Staffel: In den letzten zwölf Geschichten dreht sich noch einmal alles um die skurrilen Machenschaften der Besucher des berüchtigten Motelzimmers. Ein Motel, ein Raum und diverse Gäste: In "Room 104" übernachten die unterschiedlichsten Personen mit den skurrilsten Absichten und Hintergrundgeschichten. Die vierte und finale Staffel der Anthologieserie "Room 104" ist ab dem heutigen 21. Oktober immer mittwochs um 22.20 Uhr mit jeweils drei Episoden am Stück auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel dazu auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf abrufbar. Auch die drei vorherigen Staffeln sind auf Sky Ticket und über Sky Q erhältlich. Alle Episoden sind wahlweise im Original oder auf Deutsch verfügbar. Die Geschichten in der neuen Staffel handeln unter anderem von einem jungen Mann, der einen lang vermissten Sänger einlädt, um vor seinen Freunden ein Privatkonzert zu geben, von einem ehemaligen Wrestler, der mit der Hilfe therapeutischer Puppen einen misslungenen Wettkampf verarbeiten muss, sowie von Eva, die ihre Scheidung feiert und währenddessen über die womöglich lebensverändernde Entscheidung, sich einen Pony zu schneiden, sinniert. Zeit spielt in diesem Motelzimmer genauso eine wichtige oder unwichtige Rolle wie alles andere, so genau lässt sich das nicht sagen... zumindest sitzt eine Familie aus den 90er-Jahren im Zimmer 104 fest bis es Vater Harry gelingt, ihr "Drehbuch" in die Gegenwart zu schreiben. Auch in der finalen Staffel haben es sich die Duplass-Brüder nicht nehmen lassen, überraschende und teilweise skurrile Episoden zu kreieren. Erstmals wird es sogar eine komplett animierte Episode geben und Mark Duplass ist in der ersten Episode nicht nur als Darsteller zu sehen, sondern er hat auch die Episode geschrieben, Regie geführt und performt darüber hinaus seine eigens komponierte Musik. Unter den Gaststars ist beispielsweise Ex-Wrestler Dave Bautista zu sehen.