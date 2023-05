Einen Tag lang Heidi Klum auf ProSieben

Anzeige

Heidi Klum wird bald 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass widmet der Sender ProSieben ihr einen eigenen Thementag.

Der Klum-Geburtstag steht am 1. Juni 2023 bevor. An diesem Tag will sich ProSieben ab dem frühen Nachmittag dem Model widmen, wie der Sender in dieser Woche ankündigte.

© ProSieben/Richard Hübner

Klum-Thementag: ProSieben öffnet die Büchse der Pandora

So soll der „Heidi-Tag“ um 13.10 Uhr mit den drei besten Umstylings aus 18 Staffeln „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ beginnen. Um 19.10 Uhr folgt dann eine Sondersendung unter dem Titel „Happy Birthday, Heidi“. Darin soll ein Blick zurück auf 50 Jahre geworfen werden, inklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial aus einem halben Jahrhundert, wie es in der Ankündigung heißt.

Zur Primetime um 20.15 Uhr gibt es dann eine neue Folge von „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen. Über den ganzen Tag hinweg sollen zudem verschiedene Menschen Heidi Klum in kurzen Einspielern zum Geburtstag gratulieren.

Quelle: ProSieben

Bildquelle: TOPMODEL_2020: © ProSieben/Richard Hübner

ProSieben: © ProSieben