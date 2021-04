Anzeige

Inklusive Free-TV-Premiere des Elton John-Biopics „Rocket Man“: ProSieben lädt zum Ostermontag zu einem Musikprogramm der Extra-Klasse ein. Unter anderem mit dabei: Cher, Abba und Queen.

Von kurz vor drei Uhr bis in den frühen Dienstag hinein gibt es heute was auf die Ohren bei ProSieben. Den Anfang bei dem 10-Stunden-Musikprogramm macht ein Doku-Trio aus der Reihe „Songs für die Ewigkeit“. Dabei werden jeweils Hits von Abba (ab 14.50 Uhr), Whitney Houston (15.45 Uhr) und Cher genau unter die Lupe genommen. Die Filme über die letzteren beiden Pop-Diven sind dabei sogar Deutschlandpremieren.

Im Vorpogramm zur Free-TV-Premiere von „Rocket Man“ reihen sich dann noch Queen ab 17.50 Uhr ein. Die Doku „Days of our Lives“ von 2011 markiert sicherlich einen Höhenpunkt in dem Ostermontags-Musikprogramm auf Programm. Zur Prime Time erreicht der Musik-TV-Marathon dann mit dem angesprochenen Biopic von Elton John auch den Zenith auf dem Stimmungsbarometer.

Doch damit nicht genug: Im Anschluss an den Spielfim widmet ProSieben dem stets auffällig albern gekleideten Popstar aus dem Vereinigten Königreich noch gleich zwei Dokus. Ab 22.50 Uhr zuerst „A Singular Man“ und ab 0 Uhr „The Million Dollar Piano live in Las Vegas“.

Das Musikprogramm am Ostermontag auf ProSieben

14.50 Uhr: ABBA – Songs für die Ewigkeit (Dokumentation, 2019, OT: ABBA: The Secrets Of Their Greatest Hits)

15.45 Uhr: Whitney Houston – Songs für die Ewigkeit (Deutschlandpremiere, Dokumentation, 2020, OT: Whitney Houston – The Story of the Songs)

16.40 Uhr: Cher – Songs für die Ewigkeit (Deutschlandpremiere, Dokumentation 2020, OT: Cher – The Story of the Songs)

17.50 Uhr: Queen – Days of our Lives (Dokumentation, 2011)

20.15 Uhr: Rocketman (Free-TV-Premiere, Spielfilm 2019)

22.50 Uhr: Elton John: A Singular Man (Dokumentation, 2015)

0 Uhr: Elton John: The Million Dollar Piano live in Las Vegas (Dokumentation, 2012)