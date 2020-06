Heute gleich zwei Nachholspiele exklusiv bei Sky

Diese Woche ist zwar keine englische, so wie die letzte. Dafür gibt es heute aber trotzdem zumindest zwei Nachholspiele live und exklusiv bei Sky.

Den Anfang macht dabei die 2. Liga: Da die gesamte Dynamo-Mannschaft nach einem positiven Corona-Befund innerhalb der im DFL-Hygiene-Konzept vorgeschriebenen Testreihen vom Dresdner Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurde, noch bevor der Ball wieder rollte, muss sie jetzt Aufholarbeit leisten. Nicht dass Dynamo Dresden das als Tabellenletzter nicht ohnehin schon punktemäßig müsste. Heute, um 18.30 Uhr ergibt sich beim Auswärtsgeisterspiel gegen Hannover die Chance, den Abstand zum rettenden Ufer zu verkleinern. Zu sehen ist die Partie ab 18.20 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Auch in den ersten Bundesliga ist Abstiegskampf angesagt. In einer Neuauflage des packendes Saisonfinale 2016 empfängt Werder Bremen am Abend Eintracht Frankfurt. Damals schoss Werder Frankfurt in der letzten Minute in die Relegation. Die aber bekanntlich überstanden wurde. Das heutige Spiel ist vor der Corona-Pause der Verlegung eines Europa-League-Spiels der Eintracht zum Opfer gefallen. Ähnlich der Situtation wie vor vier Jahren hat Werder Bremen die Chance, Frankfurt wieder unten mit reinzuziehen. So beobachten, ob das klappt, wird ab 20.15 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 1 HD sein.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Wie bei allen Partien der Deutschen Bundesliga, die Sky live überträgt, gibt es im Übrigen auch heute alternative Audio-Optionen. Neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.