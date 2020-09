Heute großes „Promiboxen“-Comeback

Anzeige

Sat.1 schickt heute Abend wieder eine Schar von Trash-Sternchen gegeneinander in den Ring. Diese Stars sind beim „Promiboxen“-Comeback dabei:

Am heutigen ersten Kampfabend werden etwa Carina Spack und Jade Britani Übach in den Ring steigen und sich ein „Battle der blonden Biester“ liefern, wie Sat.1 ankündigt. Carina Spack, die durch den Mobbingskandal bei „Promis unter Palmen“ für Aufsehen sorgte, nimmt sich vor: „Keine Gnade für Jade!“. Sie wolle für alle Frauen eintreten, die wissen, „wie scheiße es ist, wenn sich eine dritte Person in die Beziehung einmischt.“ Carinas Freund Serkan Yavuz wird kommenden Freitag übrigens selbst beim Promiboxen antreten.

Als nächsten Kampf kündigt der Sender das Duell zwischen Doreen Dietel und der 13 Jahre jüngeren Gisele Oppermann an. Beide haben sich im Dschungelcamp 2019 hassen gelernt. Doreen Dietel will ihrer Konkurrentin laut eigenen Aussagen im Ring zeigen, dass „eine alte Frau ein junges Ding schön in die Ecke kloppen kann.“

Die weiteren Kämpfe beim heutigen Promiboxen sind Oliver Sanne gegen Yasin Cilingir, Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel und Matthias Mangiapane gegen Julian F.M. Stoeckel. Die Männer kämpfen dabei fünf Runden á zwei Minuten, die Frauen vier Runden á anderthalb Minuten. Start des Box-Events ist heute um 20.15 Uhr live bei Sat.1.