Heute großes „ran“-Comeback mit Schalke – HSV

Fast zwanzig Jahre lang gab es keinen „ran“-Bundesligafußball mehr. Doch damit ist ab heute Schluss.

Wolf-Christoph Fuss und Matthias Opdenhövel sind die neuen Zugpferde bei ran. © SAT.1 / Claudius Pflug

Erstes Spiel – Spitzenspiel! Sat.1 und „ran“ starten mit dem Klassiker FC Schalke 04 – Hamburger SV in die neue Bundesliga-Saison. Wolff-Christoph Fuss freut sich daher auf „ein großes Fußballspiel – ligaunabhängig“. Der „ran“-Kommentator berichtet gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel und Fieldreporter Matthias Killing am Freitag, 23. Juli, live aus der Arena in Gelsenkirchen. Ex-HSV-Keeper René Adler ist als Experte im Einsatz. „ran Sat.1 Fußball“ startet seine Vorberichterstattung zum Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff um 19 Uhr. Die einstündige „ran Late Night“ mit Moderator Max Zielke schließt ab 23 Uhr den großen Fußballabend in Sat.1 ab.

Für Schalke 04 und den Hamburger SV gilt nur ein Ziel: Zurück in die Erstklassigkeit! Keine leichte Aufgabe für die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga. Mit Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg gibt es ebenso namhafte wie starke Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München am 13. August und den Supercup Borussia Dortmund – FC Bayern München am 17. August zeigt Sat.1 übrigens ebenfalls live und exklusiv im Free-TV. Zwei weitere Live-Spiele rund um die Winterpause sowie die Relegation zu 1. und 2. Bundesliga kommen noch hinzu.

Quelle: Sat.1