Heute Louis-De-Funès-Abend bei Nitro

Nitro schickt die französische Komiker-Legende Louis De Funès heute gleich zweimal in einer seiner Paraderollen ins Gefecht. Als Gendarm Cruchot verteilt De Funès“ dabei allerlei Strafzettel, bemerkt kaum, was um ihn geschieht und sorgt so für so manch einen Lacher.

Den Anfang macht dabei „Der Gendarm von Saint Tropez“, um 20.15 Uhr: Für sein vorbildliches Verhalten wird Gendarmen Cruchot, der die Einwohner eines kleinen Dorfes in den Alpen mit Strafzettel, Protokollen und Gefängnis terrorisiert, zum Brigadier von Saint-Tropez befördert. Seine 17-jährige Tochter Nicole ist von diesen Plänen ganz begeistert, doch Cruchot sieht seiner neuen Aufgabe skeptisch entgegen. Saint-Tropez ist in seinen Augen von Krawallmachern überlaufen. Cruchot macht sich sofort an die Arbeit und verteilt Protokolle. Deshalb gerät er mit seinen neuen Kollegen aneinander, die dem Gendarmen erst einmal das schöne Leben von Saint-Tropez beibringen wollen…

„Der Gendarm vom Broadway“ (21.55 Uhr, Nitro)

Gendarm Ludovic Cruchot (Louis De Funès, l.), Gendarm Jérôme Gerber (Michel Galabru). Foto: RTL

Wegen ihrer großen Erfolge kommt der Brigade von Saint Tropez eine große Ehre zuteil. Die Brigade wird abgeordnet, Frankreich auf dem Internationalen Kongress der Gendarmerie in New York zu vertreten. Mit dem Schiff machen sich Cruchot (Louis De Funès) und seine Kollegen auf den Weg nach Amerika. Weil sich Cruchots Tochter Nicole als blinder Passagier an Bord geschmuggelt hat, ist der Brigadechef völlig aus dem Häuschen.

