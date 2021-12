Heute „MTV Unplugged“-Marathon mit legendärem Nirvana-Auftritt

Anzeige

Das legendäre „MTV-Unplugged“-Konzert von Nirvana ist heute nochmal in voller Länge bei MTV im Free-TV zu sehen. Im Rahmen einer Marathon-Programmierung gibt es noch drei weitere Auftritte zu sehen.

Am heutigen 18. Dezember laufen ab 20.30 Uhr einige der besten „MTV Unplugged“-Konzerte der Historie der Sendung. Höhepunkt und Anfang markiert dabei das legendäre Nirvana-Unplugged in New York aus dem Jahr 1993. Hinzu kommen noch a-ha, Gentleman und mit Lenny Kravitz, ein weiterer Höhepunkt der Konzertreihe in den 90er-Jahren.

Der Auftritt von Nirvana bei „MTV Unplugged“ wurde im November 1993 aufgezeichnet und am 16. Dezember des gleichen Jahres erstmals ausgestrahlt. Anstatt andere Rockgrößen für Song-Kollaborationen mit auf die Bühne zu bringen, entschied sich die Band dazu Mitglieder der befreundeten, aber eher unbekannten Band The Meat Puppets einzuladen. Es ist gleichzeitig einer ihrer letzten TV-Auftritte. Frontmann Kurt D. Cobain nahm sich im Folgejahr am 8. April 1994 das Leben. Der Sendeplan im Überblick:

Nirvana MTV Unplugged – 20.30 Uhr

a-ha MTV Unplugged – 21.30 Uhr

Gentleman MTV Unplugged – 22.30 Uhr

Lenny Kravitz MTV Unplugged – 23.30 Uhr

MTV ist als Free-TV-Angebot via Satellit, Kabel, IPTV und OTT empfangbar. Konkretere Informationen zu den Empfangsmöglichkeiten bei einzelnen Anbietern gibt es auf der Website des Senders. Auch online wird ein kostenloser Livestream angeboten.