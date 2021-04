Heute Oscars 2021 live bei ProSieben

Anzeige

Obwohl die ganze Welt Kopf steht, werden die 93. Academy Awards als Präsenz-Veranstaltung stattfinden. ProSieben ist bei den Oscars vor Ort dabei.

Diesen Sonntag werden wie in jedem Jahr Goldjungen an die Königsklasse Hollywoods verliehen. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Nur unter den Auflagen eines ausgefeilten Hygiene-Konzepts darf der größte Filmpreis der Welt als Präsenz-Veranstaltung stattfinden. Deswegen wurden für die Berichterstattung auch lediglich acht internationale Kamerateams zugelassen. So ist es in diesem Jahr schon fast etwas ungewohnt Normales den Filmexperten Steven Gätjen und ProSieben vor Ort berichten zu sehen.

Ist wieder die deutsche TV-Vertretung am Roten Teppich in Los Angeles, Steven Gätjen; © ProSieben

Die 93. Academy Awards werden am Sonntag, 25. April gleichzeitig an der Union Station in L.A. und im Dolby Theatre in Hollywood verliehen. Gätjen wird live vom Roten Teppich an der Union Station berichten. Präsentiert werden die diesjährigen Oscars von Hollywood-Superstars wie Brad Pitt, Halle Berry, Will Smith und Reese Witherspoon sowie Harrison Ford, Renée Zellweger und Joaquin Phoenix.

Die Oscars 2021 auf ProSieben:

Sonntag, 25. April

0.40 Uhr: „Red. Der Oscar-Countdown – live vom Red Carpet“

2 Uhr: „Oscar 2021 – Die Academy Awards – live aus L.A.“

Montag, 26. April

18 Uhr: „Red. Die Oscar-Highlights 2021“