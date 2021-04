Sky Ticket Mai-Highlights

Anzeige

Neue Serien-Highlights, frische Staffeln und Film-Premieren: Mit geballter Star-Power rauscht Sky Ticket in den Wonnemonat.

Alles neu im Mai bei Sky: Nicht nur glänzen waschechte Schauspiel-Talente wie Kate Winslet, Kevin Bacon, Keanu Reeves und Ben Affleck in den brandaktuellen Film- und Serienproduktionen exklusiv auf Sky Ticket. Auch aktuelle Themen haben ihren Platz: Beispielsweise wirft die Sky Original Dokumentation „Wirecard – Die Milliarden-Lüge“ mit exklusiven Interviews ein neues Licht auf den Finanz-Skandal.

Stars in Serie

Kate Winslet soll in der HBO-Miniserie „Mare of Easttown“ einen Mordfall in einer Kleinstadt aufklären. Mit dem Sky Original „Intergalactic“ gibt es viel Frauenpower im All. Hingegen geht im Krimispaß „Code 404“ ein als künstliche Intelligenz wiedererweckter Cop mit seinem Partner wieder auf Streife.

Zurück im Bosten der 90er-Jahre ermittelt Kevin Bacon in zweiten Staffel von „City on a Hill“ erneut als FBI-Agent. Echten Mordfällen von meuchelnden Kulten geht dagegen die True-Crime-Serie „Deadly Cults“ auf die Spur. Im Kontrast dazu geht es in der zweiten Staffel des Musik-Serien-Hits „Zoey’s Extraordinarys Playlist“ ohrwurmverdächtig zur Sache. Zudem geht auch die Kult-Comedy „Die Goldbergs“ in die 8. Staffel und der Witwer-Spaß „The Unicorn“ in Staffel 2. Reichlich Action verspricht dann die Fortsetzung von Staffel 4 der Cop-Serie „S.W.A.T.“.

Kino mit Keanu

In „Bill & Ted retten das Universum“ schlüpft Keanu Reeves zum dritten Mal in seine Kultrolle als Möchtegernrockstar und muss mit dem besten Song aller Zeiten die Welt retten. Zudem soll Schauspielkollege Ben Affleck in „Out of Play – Der Weg zurück“ als von Problemen gezeichneter Ex-Basketballstar das Uni-Team trainieren. Außerdem feiert Clint Eastwoods berührendes Drama „Der Fall Richard Jewell“ nach einer wahren Geschichte Filmpremiere. Auch die letzte X-Men-Verfilmung „The New Mutants“ kommt neu zu Sky Ticket.

Darüber hinaus stehen nicht nur exklusive Blockbuster wie „Zack Snyder’s Justice League“, „Wonder Woman 1984“, „Das perfekte Geheimnis“ und „Bad Boys for Life“ über Sky Ticket zur Verfügung. Neben zahlreichen Klassikern und Filmhits sind außerdem „Jumanji: The Next Level“, „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, „Joker“, „Once Upon A Time in… Hollywood“ oder „Trolls World Tour“ mit von der Partie. Zusätzlich stehen auch komplette Boxsets von Kultserien wie „Game of Thrones“, „The Walking Dead“ oder „Sex and the City“ zum Abruf bereit.

Die neuen Sky Ticket Highlights im Mai:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Die Liga vor der Liga - Fußball nach dem Krieg (2.5.) - Spiegel Geschichte - Intergalactic S1 (6.5.) - Rocco Schiavone S4 (7.5.) - Fox - Blutiger Schnee - Das Rätsel vom Djatlow-Pass S1 (7.5.) - Spiegel Geschichte - Code 404 S1 (11.5.) - Killer Siblings - Mörderische Geschwister S1 (11.5.) - The Mopes S1 (11.5.) - TNT Comedy - Wynonna Earp S4b (13.5.) - Syfy - Il Cacciatore - The Hunter S1+2 (15.5.) - Spiegel Geschichte - City on a Hill S2 (18.5.) - Wirecard - Die Milliarden-Lüge (20.5.) - Die Goldbergs S8 (20.5.) - The Unicorn S2 (20.5.) - Mare of Easttown S1 (21.5.) - The Rookie S3 (21.5.) - Fox - Der Dingo-Mord - Tod im Outback S1 (21.5.) - Spiegel Geschichte - Die Kultschrauber S2 (24.5.) - Spiegel TV Wissen - Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) - Cartoon Network - S.W.A.T. S4b (26.5.) - Final Appeal - Fehlurteile auf dem Prüfstand S1 (26.5.) - Zoey's Extraordinary Playlist S2 (30.5.) - Deadly Cults S1 (31.5.)

Neue Filme:

- The Fanatic (1.5.) - Downhill (3.5.) - Disturbing the Peace (7.5.) - Der Fall Richard Jewell (8.5.) - Harriet - Der Weg in die Freiheit (10.5.) - Trauma Center (14.5.) - Out of Play - Der Weg zurück (15.5.) - Die schönste Zeit unseres Lebens (17.5.) - Abducted (19.5.) - The New Mutants (21.5.) - Six Minutes to Midnight (22.5.) - Shadow (24.5.) - Bill & Ted retten das Universum (28.5.) - Im Bett mit Holly (29.5.) - Lucy in the Sky (31.5.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts:

- Superstore S2 (3.5.) - Beim ersten Mal (4.5.) - Schitt's Creek S2 (5.5.) - Railroad Tigers (5.5.) - Running Scared (16.5.) - The Mindy Project S2 (19.5.) - Ein Colt für alle Fälle S1-2 (21.5.) - Der schwarze Falke (24.5.)

Neue Kids-Hits:

- Scooby-Doo und wer bist Du? S2 Fortsetzung (3.5.) - Boomerang - Teen Titans Go! S6 Fortsetzung (3.5.) - Cartoon Network - Au, Schwarte! S1 (3.5.) - Junior - Der kleine Nick S2 Fortsetzung (3.5.) - Junior - Grizzy und die Lemminge S3 (10.5) - Boomerang - Pat, der Hund S2 Fortsetzung (24.5.) - Boomerang - Elliott, der Junge von der Erde S1 (24.5.) - Cartoon Network

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.