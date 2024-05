„Heute-Show“ mit History-Episode

Die ZDF-„Heute-Show“ zeigt in der Sommerpause eine neue Einzelepisode ihres History-Formats. Es geht um die Frage, wer Schuld ist an all unseren heutigen Problemen. Doch was machen eigentlich die Spaßvögel Lutz van der Horst und Fabian Köster in der Sommerpause?

Die neue „Heute-Show History“-Folge begibt sich auf Zeitreise und fragt: „Wer ist schuld an unserer heutigen Misere?“. Valerie Niehaus ist seit 2018 regelmäßig bei der ZDF-„Heute-Show“ zu sehen und übernimmt die Moderatorin des „investigativen“ Magazins. Das History-Format gibt es schon länger als eigene Rubrik in den Hauptfolgen. Zuletzt war am 30. Dezember 2023 eine eigenständige „Heute-Show History“-Sendung mit Valerie Niehaus zusehen. Diese gibt es auch weiterhin in der ZDF-Mediathek. Die neue History-Episode um die große Schuldfrage wird in der Sommerpause der „Heute-Show“ am Freitag, den 12. Juli, um 22.30 Uhr im ZDF gesendet.

„Heute-Show History“ will gleich alle großen Fragen auf einmal klären

Foto: ZDF/Julia Feldhagen – In der Sommerpause gibt Olvier Welke an seine Kollegen ab

Historische Ereignisse sollen im „Heute-Show History“-Magazin nicht einfach nacherzählt, sondern satirisch-ironisch überzeichnet werden. Ausgehend vom Hier und Jetzt will sich Valerie Niehaus durch die Jahrhunderte der Menschheit arbeiten. Dabei trifft sie in Schalten, Einspielern und „live“ im Studio auf historische Persönlichkeiten. Immer soll es dabei einen direkten Bezug zu aktuellen Themen geben. Unterstützt wird Valerie Niehaus dabei von bekannten „heute-show“-Ensemble-Mitgliedern wie Matthias Matschke, Holger Stockhaus und Katjana Gerz.

Was ist mit Lutz van der Horst und Fabian Köster in der Sommerpause?

©ZDF/Thomas Wolfschläger

Bislang war es in den letzten Jahren üblich, dass in der Sommerpause der ZDF-„Heute-Show“ die Berufs-Quatschmacher Lust van der Horst und Fabian Köster die Programmlücke füllen. Oft haben die beiden dazu Tagungen etablierter politischer Parteien besucht und witzige Fragen an die Mitglieder gestellt. Oder sie haben Umfragen im „Heute-Show“-Stil auf den Straßen durchgeführt. Dass für die kommende Sommerpause nun eine ausführliche Einzelepisode von „Heute-Show“-History angekündigt wurde, legt die Vermutung nahe, dass Lutz van der Horst und Fabian Köster keine tragende Rolle mehr in dieser Zeit übernehmen werden.