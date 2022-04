Heute „Stern TV Spezial“ zur Prime Time

Anzeige

Die Arbeitswelt befindet sich nicht zuletzt durch die Pandemie im Wandel. „Stern TV“ nimmt Homeoffice und Co. heute einmal genauer unter Lupe.

Im „Stern TV Spezial: Wie arbeitet Deutschland?“ beleuchten Pinar Atalay und Marco Schreyl heute ab 20.15 Uhr bei RTL, wie Homeoffice, mobiles Arbeiten und flexible Zeit-Modelle die Arbeitswelt von heute mitbestimmen. Wie zufrieden sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland? Welche Jobs fallen der Digitalisierung zum Opfer und wie ist es um Gleichberechtigung in den Betrieben und Büros wirklich bestellt?

Stern TV fragt die Zuschauer nach ihrer Meinung zum Thema

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich via Live-Voting interaktiv an der Sendung beteiligen. Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: „Gehen Sie gerne zur Arbeit?“ oder „Würden Sie Ihren Beruf noch einmal wählen?“. Pinar Atalay und Marco Schreyl diskutieren zudem mit den Influencern Felix von der Laden und Evelyn Gundlach (91), der Unternehmerin Eva-Maria Meijnen und Investor Frank Thelen über Jobs der Zukunft und die Einführung einer 4-Tage-Woche in Deutschland.

Als weitere Gäste begrüßen die beiden eine Anlagenmechanikerin und eine männliche Hebamme zum Thema Rollenbilder und Vorurteile im Beruf.

Quelle: RTL