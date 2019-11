Heute „Tatort“ aus Österreich: Wer hat den Lebemann im Alpenidyll ermordet?

Der Wiener "Tatort" stand zuletzt für politisch aufgeladene Ermittlungen. An diesem Sonntag geht es in "Baum fällt" aber in ländlichere Gefilde. Ermittelt wird nahe Österreichs höchstem Berg - wegen einer mehr oder weniger verschwundenen Leiche.