„House of the Dragon“ startet mit Dolby-Atmos-Support

Bei Sky sind alle Folgen der ersten Staffel von „House of the Dragon“ ab nächster Woche direkt verfügbar – und das mit bestem Dolby-Atmos-Klang.

In der Nacht zum 22. August ist die erste Episode des sehnlichst erwarteten Prequels zu „Game of Thrones“ nur auf dem Streamingdienst Wow (in Österreich Sky X, in der Schweiz Sky Show) sowie über Sky Q abrufbar und ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen.

Fans können die zehn Episoden in UHD und Dolby Atmos – mit bestem Ton und in gestochen scharfen Bildern, kräftigeren Farben und mit einem erhöhten Kontrast – genießen. Voraussetzung ist ein UHD-fähiges Fernsehgerät sowie ein Sky Q Receiver. Pro Woche gibt es immer montags eine neue Folge, wahlweise auf Deutsch oder im Original und mit zuschaltbaren Untertiteln auf Deutsch oder Englisch.

„House of the Dragon“: „Game of Thrones“-Spinoff basiert auf dem Roman „Fire & Blood“

Basierend auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“ erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor „Game of Thrones“. Alle Staffeln von „Game of Thrones“ sind derzeit auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

