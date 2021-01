Anzeige

Zum heutigen 11. Januar wurde der harte Lockdown nochmal verschärft. ProSieben sendet daher zur Prime Time ein Corona-Spezial über Impfchaos und Homeschooling.

Aufgrund der 15-minütigen Sondersendung verschiebt sich die US-Sitcom „Young Sheldon“ auf 20.30 Uhr. Dies betrifft auch das Folgeprogramm. In dem ersten Corona-Spezial seit Monaten geht ProSieben wird vorwiegend um die Strategie des Bundes beim Impfen gegen Corona gehen. Hierzu wird Jens Spahn Rede und Antwort stehen. Der Gesundheitsminister steht für das Vorgehen der Regierung im Anschluss an die kurzfristige Zulassung des Impfstoffes rund um Weihnachten stark in der Kritik.

© angellodeco – stock.adobe.com

Jens Spahn zu Gast beim ProSieben Spezial

Auch ein Realtitätscheck zu den ab heuten geltenden schärferen Corona-Maßnahmen ist kurzfristig angekündigt worden. Die Fragestellungen zur Sondersendung lauten dementsprechend: Impfchaos und Homeschooling – Sind wir bereit für die nächsten Wochen? Wie sieht es an Schulen und in Impfzentren wirklich aus? Wo gibt es Probleme und wie könnten Lösungen aussehen? Darüber hinaus ist nicht nur die Lage direkt an den Schulen, sondern auch bei den Eltern zu Hause Thema – Stichwort: Homeschooling.

Das ProSieben Spezial läuft heute Abend um 20.15 Uhr. Auch RTL sendet diesen Montagabend zur gleichen Sendezeit ein Spezial zur Corona-Lage (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Unklar ist zu diesem noch, ob auch ARD und ZDF noch nachziehen werden.