„In aller Freundschaft“ legt ab heute WM-Pause ein

Dienstags um 21 Uhr lockt die ARD-Krankenhaussoap „In aller Freundschaft“ Millionen vor die Bildschirme. Doch nun fällt die Serie im Ersten gleich drei Mal aus. Grund ist die Fußball-WM mit ihren Verwerfungen im TV-Programm.

So ist für den heuigen 22. November zwar noch Folge 996 angekündigt, am 29. November, am 6. und auch 13. Dezember pausieren dann die Geschehnisse in der Sachsenklinik.

Am 20. Dezember steigt die ARD dann aber gleich mit einem Doppelfolgendienstag wieder ein und will Episode 997 und 998 zeigen, wie es von der ARD-Programmdirektion heißt. Wie lang dann die Weihnachtspause wird und wann genau die 1000. Folge Anfang 2023 ausgestrahlt wird, soll in den kommenden Wochen festgezurrt werden.

„In aller Freundschaft“ kehrt erst kurz vor Weihnachten wieder zurück

Die Serie wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD Degeto produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD.

Die Serie mit stets um die fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der linearen Ausstrahlung im ARD-Hauptprogramm dreht sich um die Geschehnisse in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik. Doktor Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und sein Team erleben dabei Patientenschicksale und private Dramen.

Die Folgen sind immer schon eine Woche vorab in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Bildquelle: In-aller-Freundschaft: © MDR