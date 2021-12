Janina Hartwig: Das macht Schwester Hanna aus „Um Himmels Willen“ nach dem Serienaus

Anzeige

TV-Schauspielerin Janina Hartwig blickt nach 15 Jahren etwas wehmütig auf ihre Rolle in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ zurück. Nun hat sie fürs ZDF gedreht.

„Das kommt schon vor, dass die Leute mich als Schwester Hanna grüßen“, sagte die 60-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag). Dies sei eine schöne Bestätigung für gute Arbeit. „Die Serie begleitete mich einen großen Teil meines Lebens.“

Nun sei sie aber auch froh, Zeit für neue Projekte zu haben. In Cornwall habe sie die Dreharbeiten für eine Rosamunde-Pilcher-Verfilmung „in dieser traumhaften Gegend genossen“. Die Zuschauer wollten „die schönen Landschaften sehen, wissen, die Geschichten gehen immer gut aus. Kurz, sie können eineinhalb Stunden träumen“, sagte Hartwig.

Für eingefleischte „Um Himmels Willen“-Fans gibt es übrigens eine Möglichkeit Janina Hartwig in Landshut, wo die Serie gedreht wurde, zu erleben. Janina Hartwig ist nämlich Protagonistin einer digitalen Stadtführung durch die mittelalterliche Altstadt. Dort kann man dann vertraute Drehorte der Serie noch einmal besuchen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Auf der Webseite der Stadt sagte Janina Hartwig dazu: „Ich habe Landshut in diesen 15 Jahren lieben gelernt und hier sehr gerne gearbeitet. Es war so eine wunderbare Zeit mit den Landshutern. Ich könnte so viele kleine besondere Erlebnisse erzählen… Wie wunderbar die Menschen auf uns zugekommen sind, und das vom ersten Tag an. Landshut ist wie ein zweites Zuhause für mich geworden. Wenn ich heute in die Stadt hineinkomme, befällt mich immer eine sonnige Wehmut. Ich freue mich, der Stadt mit diesem Spaziergang […] etwas zurückgeben zu können.“

Quelle: dpa/Landshut.de