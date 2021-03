„Jason Bourne“ heute im ZDF-Montagskino

Anzeige

Das ZDF zeigt heute im Rahmen der Action-Reihe „Adrenalin“ die neueste Auflage von Matt Damons Parade-Rolle: „Jason Bourne“ von 2016 ist heute im Montagskino zu sehen.

Mittels modernster Technik suchen CIA-Direktor Dewey (Tommy Lee Jones) und Agentin Heather Lee (Alicia Vikander) nach Jason Bourne, der sich in Europa aufhält. © ZDF/Jasin Boland

Er ist der wohl bekannteste fiktive CIA-Agent: Jason Bourne. An diesem Montag dürfen ZDF-Zuschauer ihn in dem mittlerweile fünften Film der Bourne-Reihe bei seinem neuesten Abenteuer zusehen. Ab 22.15 Uhr zeigt das Zweite den insgesamt vierten Auftritt von Matt Damon in seiner wohl bekanntesten Rolle.

Bourne muss auch diesmal wieder auf der Hut sein, denn die Cyber-Spezialistin Heather Lee (Alicia Vikander) ist hinter ihm her. Der Grund: CIA-Chef Robert Dewey (Tommy Lee Jones) glaubt, Bourne hat die Computer-Systeme der CIA gehackt. Was ist dran an den Vermutungen?

Nebenbei versucht Bourne mehr über seine Vergangenheit heraus zu finden, liefert sich wilde Verfolgungsjagden und kann verschiedenen Mordanschlägen ausweichen. Wie das Abenteuer ausgeht, erfahren ZDF-Zuschauer im heutigen Montagskino um 22.15 Uhr in „Jason Bourne“.

Agent mit Zweifeln auf der Suche nach Antworten der US-Regierung: Jason Bourne (Matt Damon). © ZDF/Jasin Boland

Die Montagskino-Actionreihe „Adrenalin“ läuft im ZDF noch bis zum 5. April (Ostermontag). Im entsprechenden DF-Artikel finden sich alle (noch ausstehenden) Filme.(Bey/Pma)