Jauch lädt zur zweiten 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer wird Millionär“

Günther Jauch offeriert den Kandidaten bei „Wer wird Millionär“ ab heute wieder den größten Gewinn in der Geschichte der Sendung.

Die 3-Millionen-Euro Woche bei „Wer wird Millionär?“ geht ab heute, 20.15 Uhr, in die zweite Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden (1.-3. August) kämpfen die Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend (4. August) und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ von drei Millionen Euro abzuräumen.

In den Vorrunden sitzen jeden Tag sechs Kandidaten im Panel. Jeder von ihnen hat wie in jeder normalen Folge „Wer wird Millionär?“ die Wahl zwischen Risiko oder Sicherheit und spielt zunächst um eine Million Euro. Jeder Kandidat oder Kandidatin, der mindestens 16.000 Euro erspielt, erhält ein Ticket fürs Finale und damit vielleicht die Chance auf drei Millionen Euro.

Noch nie gab’s einen größeren Gewinn bei Günther Jauch abzustauben

Ob Günther Jauch auch noch so gut Lachen hat, wenn er den Zaster erst einmal los ist, bleibt abzuwarten. Foto: RTL / Dirk Borm

Das Finale am Donnerstag: Alle Kandidaten, die sich qualifiziert haben, sitzen in der Auswahlrunde und haben heute die Chance, ihren Gewinn aus der Vorrunde zu setzen und um 3 Millionen Euro zu spielen. Jeder Kandidat hat automatisch vier Joker und eine Sicherheitsstufe bei Frage 5 (1.000 Euro).

In der ersten Angebotsrunde bekommt jeder der Kandidaten „nur“ Geld geboten. Als zweite Eskalations-Stufe werden ihm bis zu drei zusätzliche Joker geboten. Dabei ist jede Kombination möglich. Wie üblich darf der Kandidat bei einer Frage so viele Joker verwenden, wie er benötigt. Einzige Ausnahme: Hat er zwei 50:50 Joker zur Verfügung, darf er diese nicht bei der gleichen Frage einsetzen.

Gewinnt einer der Kandidaten die drei Millionen Euro? Es wäre in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ die bisher höchste Gewinnsumme.

