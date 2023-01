„Jeopardy“ mit Moschner und „Herzblatt“ mit Pilawa: Dann laufen die Sat.1 Kult-Show-Wochen

Anzeige

„Jeopardy!“, „Herzblatt“ und „Die Pyramide“ mit Ruth Moschner und Jörg Pilawa: Sat.1 mottet mal wieder ein Paar Erfolgsformate aus vergangenen Zeiten aus. In nicht einmal einem Monat ist es so weit.

Sat.1 startet die Sat.1 Kult-Show-Wochen: Von der angekündigten „Gong-Show“ ist aber mit einem Mal keine Spur mehr zu vernehmen. Somit geht es ab 6. Februar zunächst nur noch mit einem Show-Trio anstatt eines Quartetts los.

Zum Auftakt kann man am 6. Februar, um 20.15 Uhr, bei „Die Pyramide“ mitfiebern, wie Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer versuchen, ihrer Teampartnerin oder ihrem Teampartner Begriffe mit Worten und Gesten in kürzester Zeit zu erklären. Präsentiert wird der Spaß von Jörg Pilawa. Nur das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln – insgesamt bis zu 22.000 Euro.

In Woche zwei, am 13. Februar, erlebt das „Herzblatt“ – aus rechtlichen Gründen unter dem Titel „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ passenderweise kurz vorm Valentinstag sein Comeback. Wie schon vor über 20 Jahren lässt Jörg Pilawa seine vier Singles die jeweils drei Date-Anwärter:innen mit Fragen löchern, bis es nach der pointierten Zusammenfassung durch Susis unverkennbare und unverzichtbare Stimme endlich heißt: „Und hier ist dein Herzblatt!“. Im Grunde ist also – bis auf den Namen – doch alles beim alten geblieben.

Moschner „Pyramiden“-Kandidatin und „Jeopardy“-Moderatorin

Zum Abschluss der ersten Runde der Sat.1 Kult-Show-Wochen moderiert am 20. Februar Ruth Moschner das große Rätsel-Duell an der großen „Jeopardy!“-Wand. In drei Vorauswahl-Runden und einem Finale wird aus neun Spielern den Rate-Star des Abends ermittelt.

Jörg Pilawa: „Es ist unglaublich: Man steht im Studio, hört die Musik von damals und hat sofort wieder die Bilder vor Augen. Oder dieser Satz, ‚Hier ist dein Herzblatt‘, und die Wand fährt zurück. Das kennt jeder. Das ist es, was eine Kult-Show für mich ausmacht. Damals war Fernsehen ein Event. Und dieses Event spürst du in diesem Moment wieder, wenn du im Studio stehst.“

Offenbar weitere Sat.1-Kult-Show-Wochen geplant

Ruth Moschner: „Die Sat.1 Kult-Shows sind ein bisschen so, als würde man das Lieblingsessen aus der Kindheit zubereitet bekommen. Es gibt einem Sicherheit, man kennt es, sieht es aber natürlich im aktuellen Alter dennoch mit anderen Augen. Als hätte man eine Verabredung mit Vorfreude, Frotteepyjama und Hobbykeller.“

Die Kult-Show-Wochen mit „Die Pyramide“, „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ und „Jeopardy!“ am Montag, 6., 13. und 20. Februar, um 20.15 Uhr in Sat.1.

