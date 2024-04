Joko und Klaas übernehmen nach Showgewinn den Sender – das ist ihr Plan

Nach dem Gewinn ihrer Jubiläumsausgabe von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ sind die beiden für den gesamten Sonntag bei ProSieben verantwortlich. Der Sender veröffentlichte ihren erwartet unkonventionellen Programmplan.

Am vergangenen Dienstag zahlte es sich für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf aus auf Risiko zu spielen. Durch den Gewinn der 50. Ausgabe der ProSieben-Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ dürfen die beiden einen gesamten Tag lang das Programm von ProSieben bestimmen. Am Sonntag, den 21.04., liegt jetzt also die Verantwortung bei den beiden neuen ‚Programmdirektoren‘. ProSieben veröffentlichte einen handschriftlichen Programmplan der beiden, der – wenn er denn so umgesetzt wird – einige mindestens ungewöhnliche Punkte bietet.

Die Programmpunkte des Plans von Joko und Klaas

00.00 Uhr: Feierliche Übernahme des Senders von uns (Joko und Klaas), ca 1h LIVE

ca. 01.00 Uhr: Feinste Perlen der Nachtunterhaltung – Alpaka übernimmt

ca. 02.50 Uhr: Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten (for real) – Alpaka

ca. 04.55 Uhr: Das große Rückwärts-Event – TBA

ca. 07.55 Uhr: Die beste „Simpsons“-Episode ever!

ca. 08.25 Uhr: Die schlechteste „Simpsons“-Episode ever!

ca. 09.00 Uhr: LIVE: Ouvertüre bis Konfitüre. Starten in den Tag mit Joko & Klaas

ca. 09.40 Uhr: ProSieben Giftschrank: 90ies Talkshows

ca. 11.00 Uhr Frühstücken LIVE (mit coolen Ideen)

ca. 13.20 Uhr: Premium Entertainment

ca. 14.45 Uhr: Spielenachmittag !!! (für jung & alt)

ca. 15.50 Uhr: Steven Gätjen: Überraschung

ca. 16.40 Uhr: Worst of [geschwärzt] (mit uns)

ca. 17.45 Uhr: Informationen (News:time)

ca. 18.00 Uhr: Noch mehr Premium Überraschungen

ca. 20.00 Uhr: Primetime: „Neues Showformat“ (evtl) – wird super

ca. 22.15 Uhr: ????? (was das Budget noch hergibt)

ca. 00.00 Uhr: Schluss!!!

Selbst unvermeidliche ProSieben-Programmpunkte wie die „Simpsons“ werden von den beiden Interimsprogrammdirektoren aufgefrischt: welche der vielen schlechten Folgen der Serie soll denn nun die schlechteste sein – und welche der vielen guten die beste. Bei einem Umfang von 34 (auf deutsch gesendeter) Staffeln fällt wohl auch Fans die Auswahl schwer. Interessante Inhalte versprechen weiter die „Feinste[n] Perlen der Nachtunterhaltung“ sowie „Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten“, beide unter Mitwirkung von „Alpaka“. Für die Senderverantwortlichen könnte auch der angekündigte Griff in den ProSieben-Giftschrank zum Thema 90ies Talkshows spannend werden. In diesen oft metaphorischen ‚Schrank‘ verschwinden oft Sendungen und Filme, die beispielsweise aufgrund kontroverser oder grenzüberschreitender Inhalte nicht (erneut) gezeigt werden sollen.

Ab dem Nachmittag folgen dann Überraschungen. Zuerst ist eine explizit benannte Überraschung an der Reihe von und/oder mit Steven Gätjen. Danach folgt ein „Worst of“ zu einem auf der Liste geschwärzten Thema. Es folgt mit der Nachrichtensendung News:time der möglicherweise einzige konventionelle Programmpunkt. Im Anschluss versprechen Joko und Klaas Premium-Überraschungen und eine neue Show mit neuem Show-Format. Danach sende man, „was das Budget noch hergibt“. Wenn dieser Plan also so umgesetzt werden sollte, verspricht der Sonntag auf ProSieben in jedem Fall anders zu werden.