Jubiläumsstaffel „Big Brother“ startet

Glashaus oder Blockhaus? Heute ziehen die neuen Bewohner bei „Big Brother“ ein. Was die einzelnen Kandidaten „wert“ sind, konnten die Zuschauer schon vorab per App bestimmen.

Zwanzig Jahre „Big Brother“: Bereits im Vorfeld sorgte eine Kampagne für die neue „Big Brother“-Staffel für eine Kontroverse – Mit Werbeslogans wie „Wie viel ein Mensch wert ist, bestimmst du“ bewarb Sat.1 die Reality-Show und die neue App, mit der die Zuschauer gute und schlechte Bewertungen für die vierzehn Bewohner abgeben können.

Der Bewohner-Wert, der seit Donnerstag in der Sat.1-App bestimmt wurde, hat direkten Einfluss auf die Aufteilung der Bewohner und entscheidet, welche sieben jeweils in das Glas- und in das Blockhaus ziehen. Außerdem müssen sich die Bewohner schon dem ersten großen Match stellen.

Sat.1 und Joyn zeigen die Jubiläumsstaffel „Big Brother“ ab heute Abend, 10. Februar immer montags in einer Live-Sendung, die Tages-Highlights werden werktags um 19 Uhr gezeigt. Montags im Anschluss an die Sat.1-Live-Show läuft dann auch noch die „Big Brother – Die Late Night Show“ live auf Sixx und auf Joyn. Die Wiederholung der Tageszusammenfassung wird montags bis freitags um 10 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.