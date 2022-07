Kaisermania – Roland-Kaiser-Event ist zurück und der live MDR dabei

Anzeige

Die deutsche Schlager-Legende Roland Kaiser verwandelt das Dresdner Elbufer alljährlich für ein paar Abende in ein Lichtermeer. Nach einer coronabedingten Pause ist die „Kaisermania“ auf dem MDR nun wieder zurück.

Vor 19 Jahren ging die „Kaisermania“ als einzelnes Open Air-Konzert im Rahmen der Dresdner „Filmnächte am Elbufer“ über die Bühne. In den letzten beiden Jahren musste die riesige Open-Air-Party mit Roland Kaisers besten Hits jedoch pausieren. Doch in diesem Jahr wird Dresden wieder zur Schlager-Hauptstadt.

Anlässlich des 70. Geburtstags der Musiklegende können die Zuschauer ihren Star sogar an sechs Show-Abenden in Dresden feiern. Am Samstag, den 30. Juli, ist der MDR live dabei und begleitet das Konzert-Event nicht nur mit einem Countdown und der Konzert-Übertragung, sondern auch mit einer langen Roland-Kaiser-Nacht.

Roland-Kaiser-Konzerte jetzt schon in der Mediathek

Auf der Facebook- und Instagram-Seite von „Meine Schlagerwelt“ wird im Vorfeld und am Show-Tag intensiv über das große Live-Event berichtet. Unter www.meine-schlagerwelt.de finden sich am Sendungstag alle Liedtexte zur „Kaisermania“ zum Mitsingen, Hintergrundgeschichten über den Schlagerstar, Interviews und Fan-Aktionen. Hier kann außerdem für den ultimativen Kaiser-Hit abgestimmt werden. Unter allen Teilnehmern werden exklusiv drei mal zwei Konzert-Tickets für die neue Roland-Kaiser-Tour verlost. Per WhatsApp können Grüße an Roland Kaiser gesendet werden, die live während des Konzerts über den Fernsehbildschirm laufen. Der gesamte Roland-Kaiser-Abend wird auch unter mdr.de live gestreamt.

Alle Live-Produktionen sind nach Ausstrahlung im MDR für 30 Tage in der ARD-Mediathek abrufbar. „Alle lieben Kaiser“ wird sieben Tage nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zu finden sein. „Roland-Kaiser – das große Konzert“ steht bereits in der Mediathek und ist bis Mai 2023 verfügbar. Die Dokumentation „Legenden – Die Roland Kaiser Story“ geht sieben Tage vor Ausstrahlung am 24. Juli online und wird zwölf Monate in der Mediathek abrufbar sein.

MDR-Programmübersicht zur „Kaisermania“ am 30. Juli

13.15 bis 19.50 Uhr: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Peter Heller und Silvio Zschage

19.50 Uhr: Kaisermania Countdown – live aus Dresden mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde

20.15 Uhr: Kaisermania 2022 – live aus Dresden

22.45 Uhr: Kaisermania – Aftershow-Party – live aus Dresden

23 Uhr: Roland Kaiser – Das große Konzert aus der Arena am Berliner Ostbahnhof

1 Uhr: Legenden – Die Roland Kaiser Story / Dokumentation

2.30 Uhr: Alle lieben Kaiser! Roland Kaiser im exklusiven „Alles oder Dich“-Konzert

