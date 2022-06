Schlager Deluxe: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Schlager Deluxe“ vor.

Steckbrief

Name: Schlager Deluxe

Sparte: Musiksender

Senderstart: 6. Dezember 2020 (Testbetrieb: 17. Juli 2020)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Schlager Deluxe ist ein von der Just Music Fernsehbetriebs GmbH betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt auf Schlager- und Popvideos. Der Kanal ging am 17. Juli ’20 mit einer fünfstündigen Dauerschleife auf der ehemaligen Frequenz von Zee One auf Sendung und ist am 6. Dezember 2020 offiziell als 24-Stunden-Programm gestartet.

Durch das frische On-Air-Design und die moderne Titelauswahl hat der Sender es tatsächlich geschafft die Musik ein wenig aus der Großeltern-Ecke zu holen. Im Gegensatz zu den üblichen Verdächtigen im Free-TV wie Melodie TV und Deutsches Musik Fernsehen gibt es keine stundenlangen Teleshopping-Blöcke für CDs oder Haushaltsgeräte. Die Werbung im Abendprogramm ist kurz und umfasst z.T. nur ein Spot für ein Onlinecasino. Auch muss nicht wie beim Pay-TV-Sender GoldStar TV erstmal eine dicke Staubschicht von der musikalischen Mattscheibe gepustet werden.

Zu sehen und zu hören gibt es sowohl alte Hasen des Genres wie Wolfgang Petry, Patrick Lindner, Nino de Angelo und Helene Fischer als auch „Newcomer“ wie Laura Wilde, Kerstin Ott und Vincent Groß. Oder mit Beatrice Egli und Alexander Klaws ehemalige DSDS-Teilnehmer, die den Pop-Schlager für sich entdeckt haben.

Schlager Deluxe wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost, im IPTV bei 1&1 und via Waipu, sowie im Livestream verbreitet. Es gibt zwar keine Klötzchenbildung wie bei Volksmusik TV, die SD-Bildqualität kann trotzdem nicht überzeugen. So sind die Texte der Einblendungen während der Videos teilweise an der Grenze zur Lesbarkeit. Während der Werbeblöcke ist das Kleingedruckte teilweise schlicht nicht mehr lesbar. Zumindest für Telekom-Kunden besteht Grund zur Hoffnung: In Kürze soll dort auch Schlager Deluxe aufschlagen – in HD. Wenn es wie beim Schwestersender läuft, dann allerdings nur im Rahmen des HD-Start-Paketes… Der Livestream unterstützt zwar Auflösungen bis 1080p, wird aber so stark komprimiert, dass sich die Freude über die Auflösung in Grenzen hält.

Die Webseite bietet Programmguide, Infos zu den Sendungen und Empfangsmöglichkeiten. Instagram und Facebook werden für Programmankündigungen genutzt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Schlager Deluxe

05:00 – Schlagerwecker

08:00 – Schlagermix

11:00 – 100% Hits

13:00 – 100% Hits

14:00 – Megahelden

15:00 – Schlager Total

18:00 – Schlager Mix

20:00 – Voll Neu

21:00 – 100% Hits

23:00 – Kuschelsongs

00:00 – 100% Hits

01:00 – Nachtexpress

Empfang

Webseite: schlagerdeluxe.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: 1&1

Sonstige: Waipu

