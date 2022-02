Deutsches Musik Fernsehen: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Deutsches Musik Fernsehen“ vor.

Steckbrief

Name: Deutsches Musik Fernsehen

Sparte: Musiksender/Teleshopping

Senderstart: 15. Februar 2007 (als Volksmusik.TV)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Deutsches Musik Fernsehen ist ein von der Deutsches Musik Fernsehen GmbH & Co.KG betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Teleshopping, das hauptsächlich von Wiederholungen alter Aufzeichnungen von Bianca, Ronny und den Amigos unterbrochen wird.

Die Geschichte des Senders geht bis ins Jahr 2007 zurück und ist ein wenig verworren und chaotisch. Zur besseren Übersicht ein paar Stichpunkte:

Juni 2009 bis Mai 2011: Empfangbar u.a. über das Pay-TV-Paket „Fernsehen für mich“ über Eutelsat 9° Ost mit dem Schwerpunkt Volksmusikaufzeichnungen

1. Februar 2011: Der Kanal erhält seinen heutigen Namen „Deutsches Musik Fernsehen“.

1. August 2012: Ausstrahlung unverschlüsselt über Astra

1. Mai 2013: Es wurde wieder am Konzept geschraubt und anstelle abgefilmter Volksmusikveranstaltungen eingefasst in einen ramschigen Bildrahmen gab’s von nun an richtige Musikvideos.

1. November 2013: Ausstrahlung auch über 9° Ost unverschlüsselt

Zusammenfassend: Aus dem Pay-TV-Sender wurde ein Free-TV-Sender, der Eigentümer hat mehrfach gewechselt, das Konzept hat sich mehrfach geändert im Endergebnis dümpelt nun seit Jahren eine Art Restprogramm über die Bildschirme, mit dem wirklich niemand mehr zu begeistern ist.

Immer die gleiche Leier

Vom Grundprinzip her liest sich das Programm noch einigermaßen vertretbar, wenn man auf die hier gesendete Musik steht. Das Problem ist wie so oft die Umsetzung. Auch hier haben wir für Sie einige Beispiele zusammengetragen:

Es gibt es zwar die laut EPG 1 Stunde und 40 Minuten lange Sendung zur Schlagersängerin Bianca mit „ihren schönsten Liedern“ – allerdings wird diese mehrfach durch viertelstündige Dauerwerbesendungen von Shop24direct zu einer CD-Kollektion von Bianca unterbrochen. Die Bianca-Sendung lief schon im November ’21 als wir mit den Vorbereitungen für diese Artikelserie begonnen haben und sie läuft jetzt – im Februar ’22 – immer noch in Dauerschleife.

Kürzlich befand sich „Das große Carolin Reiber Wunschkonzert“ im Programm. Moderiert von Maximilian Arland. Und ohne Carolin Reiber. Wie die Sendung zu ihrem Namen kam? Man hat verschiedene Clips aus Reibers alten Sendungen zusammengeschnitten.

Die ist nicht bei weitem die einzige Kuriosität im Programm. „Musik Non Stop“ in den frühen Morgenstunden ist so ein weiterer Fall. Der Titel „Werbung Non Stop“ wäre weitaus treffender. Als wir eingeschaltet haben, gab es während der angeblich 50 Minütigen Strecke gerade einmal 10 Minuten Hintergrundmusik, die zu einer Impressumstafel des Senders eingespielt wurde.

Ebenfalls nicht blenden lassen sollte man sich von den verschiedenen Bezeichnungen im EPG. Ob Infomercial „Genius“, Musiktipps „Shop24direct“ oder Teleshopping – es sind unter dem Strich alles Dauerwerbesendungen.

Deutsches Musik Fernsehen wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet und in äußerst mäßiger Bildqualität ausgestrahlt. Das gilt auch für die Ausstrahlung über IPTV oder Waipu und Zattoo. Ins Kabelnetz von Vodafone hingegen wird eine HD-Version eingespeist und auch der Stream aus dem Netz erfolgt in hoher Bildqualität. Bei Magenta wurde der Kanal kürzlich aufgeschaltet, hier gibt es SD- und HD-Version.

Die Webseite bietet Livestream, detaillierte Empfangsinfo und auch eine mehrtägige Programmübersicht – ohne jedoch großartig auf Details der Sendungen einzugehen. Allzu ernst nehmen sollte man den eh nicht, denn genau wie beim EPG haben auch hier die aufgeführten Anfangszeiten oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun.

Die letzte Absurdität bzgl. dieses Senders befindet sich im Netz: Die Sendergruppe betreibt mit „Schlager für alle“ sowohl auf Facebook als auch auf Youtube zwei sehr erfolgreiche Seiten. Wo es dann tatsächlich um Musikvideos und nicht nur um Teleshopping geht…

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Deutsches Musik Fernsehen

04:50 – Das große Stimmen der Berge Wunschkonzert

05:40 – Musiktipps

07:00 – Schlager Traumreise mit den Flippers

07:45 – Musiktipps

08:15 – Teleshopping

10:30 – Ronny: Die allerschönsten Lieder

11:30 – Musiktipps

11:45 – Teleshopping

12:20 – Bianca: Ihre schönsten Lieder

14:00 – Musiktipps

14:15 – Teleshopping

15:00 – Schlager Gold: Stimmen der Berge

16:20 – Musiktipps

16:50 – Teleshopping

17:35 – Das große Ronny Wunschkonzert

19:30 – Musiktipps

19:45 – Teleshopping

20:15 – Unvergessene Legenden: Bianca

21:55 – Musiktipps

23:30 – Unvergessene Legenden: Bianca

00:00 – Infomercials

01:30 – Musiktipps

02:00 – Infomercials

03:30 – Musiktipps

04:00 – Musik Non Stop

Empfang

Webseite: deutsches-musik-fernsehen.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: 1&1, Telekom

Sonstige: Waipu, Zattoo

