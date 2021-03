Kalkfreitag: Tele 5 bringt „Kalkofes Mattscheibe“-Special zu Ostern

Anzeige

Tele 5 zeigt zu Ostern eine Spezial-Ausgabe von „Kalkofes Mattscheibe“ von und mit Oliver Kalkofe. Der Parodist bearbeitet pünktlich an Karfreitag ein Worst-of der letzten zwölf Monate in TV und Internet.

Der Lockdown soll zum „Frohlockdown“ werden. In einer speziellen Ausgabe der „Kalkofes Mattscheibe“ parodiert Oliver Kalkofe am 2. April ab 20.15 Uhr auf Tele 5 wie gewohnt die schlimmsten, die seltsamsten und die fürchterlichsten Inhalte aus Fernsehen und Internet. Angekündigt ist, dass der Karfreitag so zum Kalkfreitag werden soll.

Das Best-of, das in diesem Falle eher zu einem Worst-of des Entertainments werden könnte, verspricht Kalkofe-Fans alles das zu bieten, was das geschundene Fernsehherz nach dem Lockdown heilen lässt. Angekündigt sind unter Anderem schräge Frisuren, Waschstraßen-Wahnsinn für zuhause und ein bajuwarisches Biergarten-Kumpel-Einmaleins.

Dazu folgt im Anschluss ab 23.05 Uhr das Spezial mit „Making-of Kalkofes Mattscheibe“ ein Blick hinter die Kulissen. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich auch auf neue Folgen der Sendung „SchleFaZ – die Schlechtesten Filme aller Zeiten“ mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten freuen – ab Freitag, 9. April, wöchentlich um 22.10 Uhr.

