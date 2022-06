Kerner vs. Beckmann: Darauf hat Fernseh-Deutschland jahrelang gewartet

Anzeige

Wer hat mehr auf dem Kasten, Johannes B. Kerner oder Reinhold Beckmann? Nächste Woche findet TV-Deutschland es heraus, dann treten die beiden „ran“-Kollegen der ersten Stunde, mit den ziemlich ähnlichen Lebensläufen in einer ARD-Show gegeneinander an.

Bei „Wer weiß denn sowas“ müssen die beiden beweisen, wer nicht nur schlagfertig, sondern auch geistig flexibler ist. Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann haben viel gemeinsam: Sie wurden beide bekannt als Sportmoderatoren – vor allem als die Bundesliga mit „ran“ ins Privatfernsehen kam. Danach ging es für sie beide als TV-Talker und Show-Profis zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Kerner zum Zweiten und Beckmann zur ARD. Erstere wechselte sogar nochmal hin und her zwischen Sat.1 und ZDF. Letzterer hat sich im Gegensatz zu Kerner in den letzten Jahren etwas zurückgezogen.

Doch sie haben noch viele weitere Talente: Bei einer Operngala erlebten die Zuschauer Kerner kürzlich als versierten Klassik-Kenner und Beckmann wurde gerade zum „Brillenträger des Jahres 2022“ gekürt. Wie es um die Ratetalente der Show-Männer steht, erleben die Zuschauer am Dienstag.

Kerner und Beckmann am Dienstag an der Reihe

Mit ihren witzigen Auftritten in der ZDF-„Heute-Show“ ernten Alexander Schubert und Lutz van der Horst regelmäßig Lacher. Das gilt bestimmt auch am Mittwoch, wenn sie bei Moderator Kai Pflaume zum spaßigen Rateduell gegeneinander antreten.

Am Donnerstag wird weitergelacht, wenn Comedy-Urgestein Mike Krüger gegen die Schauspielerin Klara Deutschmann, die eine Hauptrolle in der ARD-Reihe „Reiterhof Wildenstein“ spielte und zuletzt in der Serie „Ein starkes Team“ zu sehen war, zum amüsanten Ratewettstreit antritt.

Quiz als Duell

Vor ein paar Jahren standen die Schauspieler Veronica Ferres und Herbert Knaup in Hongkong gemeinsam vor der Kamera. Zum Abschied in die „WWDS?“- Sommerpause treffen sie sich am Freitag in Hamburg wieder, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die erstaunlichen Antworten auf kuriose Fragen zu erraten:

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 13. bis 17. Juni 2022 im Überblick:

Montag, 13. Juni – Aljona Savchenko und Robin Szolkowy

und Dienstag, 14. Juni – Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann

und Mittwoch, 15. Juni – Alexander Schubert und Lutz van der Horst

und Donnerstag, 16. Juni – Mike Krüger und Klara Deutschmann

und Freitag, 17. Juni – Veronica Ferres und Herbert Knaup

Quelle: ARD; Redaktion: TC/bey

Bildquelle: DF_Kerner vs Beckmann Quiz Wer weiss denn sowas: ARD/Morris Mac Matzen