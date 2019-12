Kompletter Premier League-Spieltag unter der Woche live auf Sky – erste Konferenz dieser Saison

Englische Woche bei Sky: Von Dienstag bis Donnerstag wird auf der Insel der 15. Spieltag absolviert. Auf Sky sieht man dank der ersten Premier-League-Konferenz in dieser Saison alle Tore live. Das Derby Liverpool – Everton sogar in UHD.

Im Gegensatz zur Bundesliga hat die englische Premier League ein paar Spieltage mehr. Um diese alle unterbringen zu können, müssen die Teams auf der Insel öfter unter Woche, in einer wie hierzulande offensichtlich nicht ohne Grund so genannten „englischen Woche“, ran.

Am Dienstag geht es erst einmal mit lediglich zwei versetzt angesetzten Begegnungen los, die beide separat live gezeigt werden. Auf Sky Sport 2 HD spielt ab 20.20 Uhr Crystal Palace gegen Bournemouth und Sky Sport 1 HD startet um 21.05 Burnley gegen Manchester City.

Am Mittwoch geht es dann zunächst weiter mit dem Aufeinandertreffen zwischen Manchester United und Tottenham, wo José Mourinho um 20.20 Uhr an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Im „Match of the Week“ empfängt der Tabellenführer FC Liverpool ab 21 Uhr den Stadtrivalen aus Everton zum Merseyside Derby.

Am Mittwochabend bietet Sky erstmals in dieser Saison eine Konferenz aus der Premier League an. Neben den Begegnungen in Liverpool und Manchester sind darin auch alle weiteren Partien des Spieltags live zu sehen: FC Chelsea – Aston Villa, Leicester City – FC Watford, FC Southampton – Norwich City und Wolverhampton Wanderers – West Ham United.

Komplettiert wird der Premier-League-Spieltag bei Sky am Donnerstagabend mit den Live-Übertragungen der Spiele zwischen Sheffield United und Newcastle United ab 20.20 Uhr sowie zwischen dem FC Arsenal und Brighton & Hove Albion ab 21 Uhr.