Nach englischem Pokal und englischer Woche steht nun wieder ein „normaler“ Spieltag auf der Insel an. Jedoch sind die Partien der Premier League am Wochenende anders angesetzt als sonst.

Trotzdem sind alle Partien wie gewohnt live bei Sky zu sehen. Aufgrund der Spiele unter der Woche gibt es dieses Wochenende keine Freitags- und Montagsspiele in der Premier League. Auf Samstag und Sonntag komprimiert steht nun also der 21. Spieltag auf dem Programm. Unter anderem treffen Manchester City auf Sheffield United, der FC Arsenal auf Manchester United (beide Samstag, ab 15.50 Uhr bzw. 18.20 Uhr) und West Ham United auf den FC Liverpool (Sonntag, ab 17 Uhr). Letzteres Match ist bereits die zweite Partie der „Reds“ binnen weniger Tage, die Sky auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD gezeigt.

Der 21. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport:

Samstag, 30.Januar:

13.20 Uhr: FC Everton – Newcastle United live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Manchester City – Sheffield United live auf Sky Sport 1

16.00 Uhr: Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 2

15.50 Uhr: West Bromwich Albion – FC Fulham live auf Sky Sport 8

18.20 Uhr: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: FC Southampton – Aston Villa live auf Sky Sport 1

Sonntag, 31. Januar:

12.50 Uhr: FC Chelsea – FC Burnley live auf Sky Sport 1

14.55 Uhr: Leicester City – Leeds United live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: „Match of the Week“ West Ham United – FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19.30 Uhr: „What a strike!“ auf Sky Sport 1

20.05 Uhr: Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1