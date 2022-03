„Let’s Dance“: Gleich drei Kandidaten fallen aus

Anzeige

In der bevorstehenden Ausgabe von „Let’s Dance“ werden gleich drei prominenten Kandidaten ausfallen. Die RTL-Sendung hat weiterhin mit Corona-Fällen zu kämpfen.

Schon mehrfach kam es in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ zu Corona-Infektionen. In der Auftaktshow fiel Juror Joachim Llambi aus, wenig später Kandidat und Schauspieler Hardy Krüger Jr.. Auch die Profis Andrzej Cibis und Malika Dzumaev mussten aufgrund einer Infektion dem Tanzparkett fernbleiben und damit noch nicht genug: Jetzt müssen die nächsten Teilnehmer der Freitagabendshow aussetzen, wie RTL in den vergangenen Tagen bekanntgab.

Bereits Anfang der Woche wurden Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg positiv auf das Corona-Virus getestet. Am Donnerstag hieß es zudem, dass auch Schauspieler Timur Ülker nicht an der kommenden Sendung teilnehmen kann. Auch er hat sich infiziert.

Auf die Frage, ob das Format unter diesen Bedingungen überhaupt noch stattfinden kann, antwortete RTL im Netz mit einem deutlichen „Ja!“. Die nächste Sendung läuft also am Freitag um 20.30 Uhr. Welche Auswirkungen die Corona-Ausfälle genau haben werden, will der Sender laut eigenen Angaben später verkünden. Daneben kann sich das Format zumindest über eine Rückkehr freuen: Comedian Bastian Bielendorfer kehrt am Freitag nach auskurierter Erkältung wieder zurück aufs Parkett.